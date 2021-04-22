На 22 апреля намечена очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В числе приоритетных тем «союзная тематика», сообщила пресс-служба Лукашенко. По сути, мы увидим очередную серию белорусско-российского сериала «Углубление интеграции», старт которому был дан в 2018 году. Сейчас идет второй сезон. Большинство актеров остались в своих ролях, но изменились декорации. Положение Беларуси выглядит уже не так презентабельно, что чревато потерей суверенитета.

Стоит напомнить, что в конце 2018 года тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев заговорил об углублении интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства в ответ на инициативу белорусских властей о компенсации потерь от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Практически год стороны согласовывали 31 дорожную карту в налоговой, таможенной, транспортной, нефтяной, газовой и других сферах. Ожидалось, что Лукашенко и Путин их подпишут в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства. Однако этого не произошло. Более того, разразился новый нефтяной конфликт, который привел к отсутствию крупных поставок российской нефти в Беларусь в течение первого квартала 2020 года. Минск в качестве ответной реакции на налоговый маневр увеличил фискальную нагрузку для белорусской «дочки» российской трубопроводной монополии «Транснефть», которая уже бьет в набат, говорит, что дело идет к банкротству.

На этом фоне про дорожные карты все забыли. В течение первой половины 2020 года Лукашенко искал альтернативных поставщиков нефти, говорил о диверсификации поставок, пытался побороть коронавирус «трактором», опасался подвоха от России на выборах…

Ситуация резко изменилась после президентских выборов в Беларуси. Лукашенко разругался с коллективным Западом, который усомнился в его легитимности на фоне массовых акций протеста и репрессий, и стал искать поддержки, в том числе материальной, в России. В Кремле, видимо, опасались, что свержение белорусского режима может вдохновить россиян к схожим подвигам, поэтому выдали кредит в 1,5 млрд долларов. Правда, большая часть из уже выданного 1 млрд долларов пошла на погашение долга Беларуси перед «Газпромом» и рефинансирование российских же кредитов.

Сейчас нужна новая порция материальных поощрений. Москве, конечно, нравится, как Лукашенко ругается с Европой, а спецслужбы «раскрывают» замыслы «Ника и Майка» и «Александра и Юрася». Но только за это дорого платить никто не намерен. Россия заявила, что может прокредитовать совместные интеграционные проекты. Белорусские и российские профильные ведомства возобновили переговоры по углублению интеграции, опять возникла тема дорожных карт. Посыл российской стороны прежний: хотите газ и нефть подешевле, компенсаций за маневры, надо объединять налоговые, таможенные и прочие системы. С этой целью к Лукашенко наведался российский премьер Михаил Мишустин, который ранее обрел успех в сборе налогов в РФ.

В итоге в пятницу, 16 апреля, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что дорожная карта по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию, сейчас продолжается подготовка дорожной карты в газовой сфере.

В настоящее время в качестве вестников потери суверенитета Беларуси называют, в частности, введение единой валюты и создание российских военных баз на территории страны. На такое Минск пока не идет. Вместе с тем Россия пробует использовать более мягкий путь.

Беларусь пришвартована к европейской границе несколькими крупными якорями. Это поставки нефтепродуктов в Украину и порты стран Балтии и продажа калийных удобрений через терминал в Клайпеде. Москве взять этот объем на себя слишком накладно. Но в Кремле имеется желание теснее привязать к себе Беларусь и устроить подлянку Украине и странам Балтии. Россия уже воспользовалась ситуацией и поощрила смену перевалки белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Поставки в марте и апреле оказались выше прогнозного уровня. Поэтому Москва не прочь еще больше нарастить успех в этом направлении. Эффект может усилиться, если в дорожной карте зафиксировать обязательную продажу нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, через российские порты.

Россия и Беларусь думают к лету найти место в портах Ленобласти для создания крупного совместного терминала. В настоящее время российские порты не располагают свободными мощностями для перевалки белорусских удобрений, которые почти в полном объеме поставляются в Клайпеду, где в 2013 году «Беларуськалий» купил у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого 30% терминала Biriu kroviniu terminalas.

Деньги для создания нового терминала в РФ уже вроде даже найдены: остатки российского кредита на строительство БелАЭС. Но сразу возникает ряд вопросов. Что делать со своим терминалом в Клайпеде? Вероятно, от него нужно будет избавляться. Россия, выделяя деньги на новый терминал, будет заинтересована в его постоянной загрузке, а не диверсификации поставок, как это вдруг захочется Беларуси. Можно ли будет полноценно конкурировать в российских портах с российским производителем удобрений «Уралкалием»? Ответ очевиден. Что остается? Вновь создавать совместного трейдера. Во что это может вылиться, известно из недалекого прошлого.

Таким образом, обрезание вышеназванных якорей может оказаться моментом истины в глубокой интеграции Минска и Москвы. Беларусь станет настолько глубоко экономически связана с Россией, что вопрос политической интеграции решится сам собой.

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