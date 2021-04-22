Первая половина недели была довольно теплой, но в ближайшие дни ситуация изменится – станет значительно холоднее.

Уже сегодня, 22 апреля, на погоде в республике скажется влияние атмосферного фронта. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.

В последующие дни, 23-24 апреля, республика окажется под влиянием фронтальных разделов и холодной неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с севера Скандинавии. Станет резко холодно.

23 апреля ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются дождь, возможен мокрый снег. Ветер днем местами сильный порывистый. Температура воздуха днем составит только +5..+11°С.

24 апреля ночью местами, днем на большей части территории страны также пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Максимальная температура днем +4..+9°С.

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