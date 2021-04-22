Искусство вытинанки в Беларуси получит статус историко-культурной ценности, говорится в сообщении на сайте министерства культуры в четверг.

После принятия соответствующего решения Минкульта искусство вытинанки будет включено в перечень историко-культурных ценностей Беларуси.

По данным Минкульта, носителями искусства вытинанки в Беларуси сейчас являются около 100 мастеров, из которых 11 имеют почётное звание “Народный мастер Беларуси”.

Вытинанка – это искусство вырезания кружевных узоров из бумаги, которое широко распространилось в конце XIX — начале ХХ века. Такими узорами украшали интерьер дома. Как вид декоративно-прикладного искусства вытинанка была восстановлена в конце ХХ века.

Минкульт планирует номинировать вытинанку на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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