Хакеры начали выдавать себя за компании по кибербезопасности

Кибермошенники нанимают «белых хакеров», маскируясь под компании, занимающиеся кибербезопасностью, — Check Point Software Technologies и Forcepoint. Впервые такую практику ввела группировка FIN7, разработчик программы-вымогателя. По словам экспертов, атаки такого типа с конца 2020 года идут на американские компании, но вскоре могут переключиться на другие страны, пишет Газета.Ru.

Группировка FIN7, состоящая из российских хакеров, взламывает крупные компании США под видом корпораций, специализирующихся на кибербезопасности, сообщает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Атака ведется при помощи программы-вымогателя — она замаскирована под инструмент, который используют безопасники для анализа защищенности различных систем. Эта программа блокировала доступ к системе, а затем требовала у жертвы выкуп за возврат доступа.

Однако это далеко не все действия, предпринятые FIN7 — начиная с прошлого года группировка стала активно нанимать пентестеров, или специалистов по кибербезопасности, которые занимаются сознательным взломом системы для выявления ее слабых мест.

Хакерская группа выдавала себя за представительства израильского разработчика решений по безопасности Check Point Software Technologies и американского разработчика софта Forcepoint. Таким образом хакеры намеревались проникнуть в системы крупных компаний чужими руками.Нанятые сотрудники не знали о том, на кого они работают, отмечает Евгений Волошин.

Как подчеркивает директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов, на практике подобные целевые фишинговые атаки уже были реализованы.

«Тогда компании из сектора энергетики предлагали выполнить финансовый аудит, причем ссылались на ранее выполненные договоры в этой области другим подрядчиком, объясняя это тем, что сейчас команда экспертов якобы перешла в новую компанию. Заказчику предлагалось перейти по ссылке и заполнить опросный лист, что является стандартной процедурой. Ссылка вела на фишинговый ресурс с целью заражения АРМ сотрудника и дальнейшего вымогательства», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

По словам Суханова, подобная атака может быть применима лишь при детальной подготовке.

«Частные специалисты, имеющие компетенции в области анализа защищенности, знают ведущих производителей средств защиты информации, но из-за своего статуса не имеют с ними прямых контактов. Поэтому рассылка с предложением о сотрудничестве может быть успешна, так как потенциальная жертва заинтересована в таком взаимодействии», — объясняет эксперт.

Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев отмечает, что в данной ситуации хакеры использовали доверчивость и стремление сэкономить на тестировании своих систем, так как «название известного бренда позволяет им войти в доверие».

«Согласно недавнему отчету Check Point Brand Phishing Report Q1, в ближайшем будущем злоумышленники будут активно использовать бренды технологических компаний.

Например, в отчет вошли названия таких крупных международных компаний, как Microsoft, Google, DHL, Apple, LinkedIn», — предупредил Дягилев.

В 2020 и 2021 годах FIN7 стояла за атакой на американские фармацевтические компании, финансовый институт Панамы, игорное заведение и образовательное учреждение США. Специалисты Bi.Zone предупреждают, что FIN7 вскоре может начать серию атак по всему миру.

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