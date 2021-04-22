Герасименя и Опейкин Следственным комитетом объявлены в розыск

Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование уголовного дела продолжается. Герасименя и Опейкин находятся не в Беларуси, сообщает TUT.BY.

«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст. 361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

О возбуждении уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина Следственный комитет сообщил 2 апреля.

Напомним, Белорусский Фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин. Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

Поделиться ссылкой: