Ведущий «Поля чудес» приехал в Беларусь с телевизором и машиной дров

Телеведущий, актер, сценарист Леонид Якубович приехал в деревню Мироны Дзержинского района. Поводом для визита стало письмо юной сельчанки Киры Колодник, которая написала о своей прабабушке, 87-летней Зинаиде Александровне, большой поклоннице программы «Поле Чудес», рассказывает Млын.BY.

– Когда телепрограмме «Поле чудес» исполнилось 30 лет, я написала письмо дяде Лёне, — говорит Кира. — Я попросила для своей прабабушки новый телевизор и дрова, чтобы в ее доме всегда было тепло. Написать письмо мне помогал мой классный руководитель Тамара Викентьева Данилович.

Желание девочки исполнилось — ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» лично приехал в гости к Зинаиде Александровне с подарками.

Бабушка такому сюрпризу обрадовалась. Говорит, не ожидала, что сможет увидеть любимого ведущего в реальной жизни.

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– Очень приятная встреча! Жаль, было мало времени, чтобы пообщаться. А еще, вы не представляете, как я рада новому телевизору. Старый сломался, а без него я как без рук! – признается бабушка. – Я живу одна, но меня постоянно навещают родные – сыновья со своими семьями, внуки, правнуки.

– Мама долго не верила, что Леонид Якубович приедет. Так и говорила: «Вы меня обманываете!», – рассказывает сын Зинаиды Александровны Николай Колодник. – Мама волновалась перед встречей и очень ее ждала. Спасибо за подарки и внимание!

Посмотреть на Леонида Якубовича собралась практически вся деревня. А ответный подарок — каравай «Ад усяго сэрца!» — выпекали педагоги и учащиеся Путчинского учебно-педагогического комплекса ясли сад – начальная школа.

– Я работаю медсестрой в Новоселковской участковой больнице. Когда сообщила коллегам, что к нам приезжает Леонид Якубович, они тоже не остались равнодушны, – рассказала Любовь Кравчук. – Сельчане очень рады, что он приехал в нашу деревню, увидел, как мы живем. Это событие мы будем помнить долго.

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