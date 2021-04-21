В Турции раскопали гладиаторскую арену эпохи Древнего Рима

Археологи в Турции обнаружили остатки «великолепной» арены римской эпохи, где до 20 000 зрителей, вероятно, наблюдали за гладиаторскими боями и боями диких животных.

Арена возрастом 1800 лет была обнаружена на холмах древнего города Мастаура в западной турецкой провинции Айдын, пишет “Новое Время”.

«Большая часть амфитеатра находится под землей, а видимая часть в основном покрыта кустарниками и дикими деревьями», — сказали Мехмет Умут Тунцер, провинциальный директор по культуре и туризму Айдына и руководитель проекта исследования Седат Аккурназ, археолог из Аднана.

Арена была построена во времена династии Северов, в которую входили пять императоров, правивших последовательно с 193 по 235 г. н.э.

Большая часть подземного сооружения арены хорошо сохранилась. «Он прочный, как будто его только что построили. Многие наземные сооружения рухнули с годами, но все еще можно найти некоторые ряды сидений, арену, где сражались гладиаторы, и поддерживающие стены снаружи здания», — сказали Аккурназ и Тунцер.

По словам исследователей, на арене могло поместиться от 15 000 до 20 000 человек.

«Ранее не существовало подобного амфитеатра в Анатолии, также известной как Малая Азия и в ее ближайших окрестностях», — заявили ученые. По их словам, арена, вероятно, привлекала зрителей со всего региона, в том числе из древних городов Западной Анатолии Афродисиас, Эфес, Магнезия, Милет и Приена.

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