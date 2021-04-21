По всей России в среду проходят акции протеста, участники которых требуют оказания квалифицированной медицинской помощи объявившему в колонии голодовку оппозиционному политику Алексею Навальному. Полиция пытается подавить гражданские выступления, передает NEWSru.com.

К вечеру волна протестов докатилась с востока страны до обеих столиц. Около 19:00 начались уличные задержания в Москве и Петербурге.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Протестующие скандируют «Навальный» и требуют допустить к нему врача. Некоторые призывают к отставке президента РФ Владимира Путина.

По данным МБХ-Медиа, в акции в Санкт-Петербурге участвуют более 5 тысяч человек. Корреспондент Медузы сообщает, что силовики «задерживают всех, кого могут».

Как сообщает Медуза, к гостинице Националь в Москве пришла мама Олега и Алексея Навального.

На Тверской, по данным журналистов, более 7 тысяч человек.

По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 19:41 по всей России 21 апреля задержали 383 человека, в том числе 17 в Москве и 21 в Санкт-Петербурге. Задержания есть в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле и других городах.

Митинги и пикеты прошли и в других странах. В Австралии местные жители собрались у генерального консульства России в Сиднее. В США акция в поддержку Навального прошла в Сиэтле. Митинги также состоялись в Сан-Франциско, Токио, Риме, Париже.

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