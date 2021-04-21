Число активных вакансий в марте 2021 года на треть больше, чем в докоронавирусном марте 2020-го.

Чтобы узнать, в какой точке находится белорусский рынок вакансий по отношению к докризисным временам, Dev.by обратились к расчётам без учёта вакансий LinkedIn (основные расчёты с июля 2020 года ведутся с учётом данных LinkedIn). Согласно им, рынок вакансий ещё в январе нагнал и перегнал отметку марта 2020 года (7 258) — рубежного месяца перед серьёзным обрушением и затяжным периодом стрессов и тревог.

К марту этого года активных вакансий стало ещё больше (9 619), итого фиксируем рост к докризисной отметке на 32,5%.

В разрезе ПВТ динамика активных вакансий была выше, чем в целом по рынку, там мартовская докризисная высота (2 799) была взята уже в октябре 2020 года. А в марте 2021-го (4 649) отрыв увеличился ещё больше и составил 66%.

По другой метрике — количество активных компаний — движение не столь быстрое. Достичь докризисного уровня удалось пока только в разрезе ПВТ: в марте 2021 года было 425 активных компаний против 366 в марте 2020-го (+16%). Стоит помнить, что число резидентов Парка регулярно пополняется и это стимулирует статистический рост активных компаний.

В целом же по рынку заметный всплеск числа активных компаний за последний год был только в июне, после чего кривая вновь сникла. В марте 2021 года активных компаний было 2 105 — на 10% меньше, чем год назад.

Таким образом, фактор пандемии, больно ударивший по ИТ-рынку прошлой весной, скорее всего уже не оказывает большого воздействия. Очистить же текущий результат от политических факторов едва ли возможно.

Такие данные подготовил для dev.by программист Андрей Дудинский. С января 2018 года он агрегирует объявления о белорусских вакансиях для ИТ-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах — джоббордах (включая jobs.dev.by и jobs.tut.by) и агрегаторах вакансий — и преобразует их в аналитические метрики. С июля 2020 года в базе данных учитываются также вакансии в LinkedIn.

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