Путин о госперевороте и убийстве президента Беларуси

21 апреля в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси», пишет TUT.BY.

Путин подчеркнул, что Россия намерена отстаивать собственные интересы в рамках международного права, как это делают и другие страны.

— В мире, к сожалению, похоже, все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике. Грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны, — заявил он.

При этом характерно, продолжил Путин, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада.

— Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!

По сути, речь шла о массированной кибератаке, заявил Путин.

— Чего стоят признания задержанных участников заговора, о том, что планировалась блокада Минска, в том числе городской инфраструктуры, полное отключение энергосистемы столицы.

— Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности, — предположил Путин.

Он поинтересовался, что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята, «ведь к этому все и велось».

— Сколько бы людей пострадало?

Как бы складывалась вообще судьба Беларуси при таком перевороте, никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.

При этом Владимир Путин подчеркнул миролюбие российских властей, несмотря на недружественные акции и по отношению к ней.

— В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт такой. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо без иронии скажу — скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство, — заявил он.

Путин заявил, что страна хочет иметь дружественные отношения со всеми из мирового сообщества.

— Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен сжечь или взорвать мосты, он должен знать: ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели!

«Дело о перевороте»

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

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