Парикмахерская от Amazon предоставит новую услугу – стрижки с дополненной реальностью

Пока в Беларуси закрываются стартап-площадки, салоны, еvent-пространства, в Лондоне открываются. Например, экспериментальный салон Amazon. Там создатель обещает опробовать “новейшую отраслевую технологию”.

Как рассказывает издание The Verge, салон будет отличаться от других технологичными новинками. Одна из анонсированных новинок – это приложение дополненной реальности, которое позволяет клиентам увидеть, как на них выглядят различные прически и цвета, прежде чем они решат что-то изменить.

Салон Amazon, Лондон. Фото: blog.aboutamazon.co.ukAmazon Salon не планирует быть плацдармом для вторжения в салонную отрасль. “Это будет опытная площадка, где мы будем демонстрировать новые продукты и технологии, и в настоящее время нет никаких планов по открытию других салонов Amazon”, – говорится в сообщении компании в блоге.

Эта затея с созданием продвинутой парикмахерской больше похожа на скромный маркетинговый трюк, призванный сигнализировать об амбициях компании в сфере моды и красоты в целом. Это были сектора, в которых Amazon изо всех сил пытался проложить себе путь конкурируя со специализированными магазинами.

Появление салона Amazon в Лондоне последовало за запуском компанией своего магазина профессиональной техники и косметики Amazon в Великобритании – интернет-магазина, который продает оптом спа- и салонные товары предприятиям.

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