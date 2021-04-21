Палата представителей об обсуждении закона о СМИ: «Не представляется возможным»

В начале апреля, когда стало известно о грядущем рассмотрении в Палате Представителей законопроекта «Об изменении законов о средствах массовой информации», «Белорусская ассоциация журналистов» обратилась в соответствующую комиссию ППНС с просьбой организовать обсуждение данного законопроекта с представители СМИ, журналистскими организациями и медиаэкспертами.

Документ был направлен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 апреля, но никакого обсуждения не состоялось.

И только после принятия поправок во втором чтении председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько направил ОО “БАЖ” ответ: “Обсуждение не представляется возможным, поскольку указанный законопроект уже принят”.

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