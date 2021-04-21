Исследование показало, что люди среднего возраста, которые в сутки спят шесть часов или меньше, подвержены большему риску развития деменции.

Эпидемиолог Северин Сабиа и ее коллеги проанализировали данные исследования Whitehall II, начатого Университетским колледжем Лондона в 1985 году и посвященного здоровью и образу жизни более чем 10 000 британцев. Более восьми тысяч участников исследования сообщали информацию о своем режиме сна. За 25 лет наблюдения у 521 участника развилось слабоумие, в большинстве случаев оно наступало в возрасте за семьдесят лет. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые сообщают, что у тех, кто обычно спал шесть часов или меньше каждую ночь в возрасте от 50 до 60 лет, вероятность развития слабоумия на 30 % выше, чем у тех, кто обычно спал хотя бы семь часов. Влияние продолжительности сна не зависит от других факторов риска, таких как сердечные и метаболические нарушения и плохое психическое здоровье.

Исследование не доказывает, что недосыпание становится причиной слабоумия, поскольку потеря сна сама по себе может быть одним из самых ранних симптомов болезни. Как сказал профессор Роберт Ховард из Университетского колледжа Лондона, специализирующийся в психиатрии пожилого возраста: «Мы знаем, что первые признаки болезни Альцгеймера появляются в мозге за двадцать лет до обнаруживаемого когнитивного нарушения, поэтому всегда возможно, что плохой сон может быть очень ранним признаком болезни, а не устранимым фактором риска». Но некоторые ученые считают, что постоянный плохой сон может, по крайней мере, способствовать развитию нейродегенеративного заболевания. Исследователи не знают, может ли улучшение сна снизить риск развития деменции, но известно, что сон выводит токсичные отходы из мозга. Одна из возможных гипотез состоит в том, что, когда люди меньше спят, этот процесс нарушается.

На этой же неделе стал известен результат другого исследования, посвященного связи сна и здоровья. Как сообщил European Heart Journal, серьезное нарушение сна может почти удвоить риск смерти женщин от сердечных заболеваний по сравнению с другими женщинами. Для мужчин риск возрастает на 25 %.

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