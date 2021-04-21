Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может быть временно аккредитована в Вильнюсе. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Было такое формальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой временно аккредитовать посла в Литве. (…) Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», – цитирует Адоменаса Reform.by.

По словам Адоменаса, запрос был получен в понедельник.

Посольство США в Литве подтвердило, что Фишер еще не получила белорусскую визу, но не стало комментировать возможность ее аккредитации в Вильнюсе. Как сообщили в посольстве, Фишер продолжит общаться с белорусами, проживающими за пределами страны, в том числе с лидерами протестного движения, а также будет сотрудничать с союзниками и партнерами США в Европе.

Кроме этого, в посольстве проинформировали, что визы не получили еще пять дипломатов США.

Напомним, Джули Фишер заявила, что готова приехать в Минск, но не может, потому что не получила белорусской визы. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов принять посла «в любое время», но должен иметь полную ясность о статусе Фишер в Беларуси. «Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это», – заявил Макей.

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