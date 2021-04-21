МИД России объявил persona non grata 10 сотрудников посольства США в России. Нота об этом была вручена в среду заместителю посла США в Москве Барту Горману. Как говорится в сообщении МИД, американским дипломатам предписано покинуть страну до конца дня 21 мая.

В заявлении российского МИД также говорится, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках “комплекса ответных мер” – после введения нового пакета санкций США, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что Россия включила в свой санкционный список 8 нынешних и бывших руководителей правоохранительных ведомств Соединённых Штатов.

Санкции против Москвы были введены на прошлой неделе в качестве реакции на хакерские атаки, вмешательство в выборы и другие недружественные действия России. Кроме высылки дипломатов, были расширены санкционные списки, а также ограничена возможность операций американских резидентов с облигациями российского госдолга. Москва назвала санкции необоснованными.

Американским дипломатам дали месяц на отъезд из России. Несколько дней назад Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии – в ответ на высылку из Чехии 18 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, работавших под дипломатическим прикрытием. Чешским дипломатам дали на сборы лишь чуть более 24 часов.

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