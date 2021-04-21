В среду королева Елизавета II отмечает свое 95-летие. Это ее первый день рождения после смерти герцога Эдинбургского, и впервые он пройдет без официальных торжеств.

Королевская семья по-прежнему держит траур по супругу королевы, которого похоронили в минувшую субботу. Ожидается, что только самые близкие родственники соберутся в Виндзорском дворце, где королева живет с начала пандемии в окружении небольшого числа прислуги.

В этом году будет нарушена многолетняя традиция, по которой Букингемский дворец в день рождения публикует официальное фото монарха.

Поделиться ссылкой: