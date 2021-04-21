Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Фото: Getty Images

Подозрения о возможной причастности США к подготовке к покушению на Александра Лукашенко являются безосновательными.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований”, – сказала Псаки, отвечая на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать эту версию событий.

17 апреля А.Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы.

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