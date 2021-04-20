За что уволили Виктора Иванченко…

Несколько дней назад стало известно об увольнении преподавателя Белорусского национального технического университета Виктора Иванченко. Официальная причина – уход с рабочего места.

Виктор Иванченко дал комментарий «Народной Воле». А чтобы его не обвинили в голословности, он подкрепил свои ответы конкретными документами.

– Виктор, когда всё началось?

– В сентябре, когда я приехал из отпуска. Меня вызвал заведующий кафедрой и три часа полоскал мозги разговором о протестах, выборах, стабильности. Казалось бы, какое это имеет отношение ко мне? У меня хобби – летом работать в детских оздоровительных лагерях. И вот я приезжаю из леса – а тут ко мне с претензиями… Я раньше старался быть подальше от политики, но то, что произошло в стране, думаю, каждого потрясло и не оставило в стороне. Столько лжи и насилия в Беларуси ещё никогда не было. Стал помогать своим друзьям, знакомым и коллегам…

– Вроде бы вы участвовали в видеообращении…

– Да, в октябре мы с другими работниками БНТУ записали видеообращение. Это было в нерабочее время и вне стен университета. Как только вышло обращение, на следующий день начались проверки соответствующих работников на рабочих места, их учебных планов. Администрация начала давить всеми доступными способами. Я продолжал работать: придраться ко мне вроде невозможно. Но через две недели я получил, как и все остальные, дисциплинарное взыскание за видеообращение: «превысил служебные полномочия, которые не прописаны в должностной инструкции». Кстати, меня до этого к награждению готовили в честь столетия университета, а потом резко решение администрации поменялось.

– Когда вас задержали?

– Восьмого ноября меня схватили люди в черном в районе 16.00 на мосту над Немигой, когда я совершал велопрогулку. Я был в спортивной форме. Сказали, что в РОВД разберутся. Немного «обработали», но не так уж сильно. Наверное, просто нужно было сорвать на ком-то злость.

– И как, разобрались?

– Во Фрунзенском РОВД никто ни в чем не разбирался, всем клепали одну и ту же статью и развозили кого на Окрестина, кого в Жодино, кого в Барановичи. Нас сначала хотели отвезти на Окрестина, но оказалось, что там уже нет мест. Первые сутки в Жодино в камере было 30 человек, а в последующие – от 17 до 22. Судили всех одинаково, всем, кто был в нашей камере, дали по 9 суток, только одному 15, потому что он был с адвокатом.

– Что было после суток?

– После суток за мной заехали студенты и выпускники, отвезли домой. В этом плане у нас студенты дружные. Через день начальство решило провести внеплановое заседание кафедры, чтобы устроить мне «порку». Как так, преподаватель участвует в несанкционированных акциях! Это было специально, чтобы надавить не только на меня, но и на других работников, которые активно выражали и выражают свою гражданскую позицию. Но у нас кафедра дружная. Все единогласно меня поддержали и не дали меня уволить. Однако администрация мне всё равно вынесла очередное дисциплинарное взыскание, по которому я на весь 2021 год лишался двух базовых надбавок. Но как так, ведь я отбывал арест по решению суда, а тут я прихожу – и меня наказывают повторно, мотивируя тем, что я отсутствовал на работе по неуважительной причине! А в то время в университете вообще было дистанционное обучение.

– Вы обжаловали такое решение администрации?

– Надбавки мне назначались за дополнительную работу, которую я выполнял помимо учебного процесса, а не за красивые глазки. Я сначала подал заявление в комиссию по трудовым спорам. Комиссия, состоящая из представителей администрации и сотрудников университета, отказала. Но как же так? Я же на законных основаниях пытался вернуть честно заработанные мной надбавки. Тогда я подал иск в суд.

– А правда, что вам дали второе дисциплинарное за уход с рабочего места на суд?

– После комиссии я подал иск в суд Советского района на признание дисциплинарных взысканий незаконными. Суд был 10 марта в 15.30. А у меня как раз последняя пара заканчивается в 15.30. Обычно никаких вопросов с заменой у нас никогда не возникало, а тут на полчаса мне запретили ставить замену, хотя вся администрация знала, что у меня суд. Если бы университет заботился о качестве учебного процесса, то заранее нашел бы замену или хотя бы поинтересовался, как я собираюсь идти на суд. Но ничего не было. Я провел занятие и по повестке ушел в суд, закончив пару на 25 минут раньше положенного. И сразу же, стоило мне только отъехать от факультета, как пришла проверка. Мне потом звонили студенты и рассказывали, что там был за цирк.

На следующий же день на меня была подана докладная. А в пятницу меня уже вызвали в ректорат. Там пытались надавить, чтобы я написал заявление об увольнении по собственному желанию. К слову, это уже четвертый раз с сентября, когда мне предлагали уволиться. Естественно, я отказался. Кинуть в разгар учебного процесса студентов трех потоков я не мог. И вообще, не понимаю, как можно за 25 минут отсутствия по повестке в суд уволить!

– Чем закончился суд?

– Суд я проиграл. Ректор университета решил, что теперь можно делать всё, что угодно, потому что реально законы не работают. В итоге меня уволили. Но в настоящее время я подал апелляцию на решение суда и готовлю еще один иск по поводу моего, как я считаю, незаконного увольнения.

Публикация – из № 29 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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