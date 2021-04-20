Компания Apple впервые за несколько лет провела весеннюю презентацию новой продукции. Ведущим онлайн-мероприятия Spring Loaded выступил лично CEO Apple Тим Кук.

Первым на презентации был представлен iPhone 12 в новом, фиолетовом цвете. Он будет доступен для всей линейки моделей. Предзаказы на смартфон открыты с 24 апреля, в продажу они поступят с 30 апреля.

Кроме того, компания представила умные метки AirTag. Они крепятся на вещи и позволяют их затем обнаружить при помощи новой функции «Точное местонахождение». AirTag появятся в продаже с 30 апреля, комплект из четырех меток будет стоить $99.

Также Apple представила новый моноблок iMac на процессоре M1. Он получил ряд цветов — выбрать можно из серебристого, желтого, кораллового, фиолетового, зеленого и синего. Предзаказ на iMac открыт с 30 апреля, в продажу он поступит по цене от $1299.

На презентации показаны и новые 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro на процессоре M1. Стартовый ценник — от $799.

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