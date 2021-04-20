Некоторым белорусам в апреле позже обычного выплатили пенсии и пособия. Есть те, кто и вовсе еще не получил деньги, хотя обычно они приходят 16−18 числа. Сложившуюся ситуацию для TUT.BY прокомментировали в Минтруда.

Позже, чем обычно, в этом месяце получили деньги мамы, которые воспитывают детей-инвалидов и люди с инвалидностью.

— У меня ребенок с инвалидностью. Я получаю три вида выплат — пенсию на ребенка, пособие по уходу плюс доплата от Минского горисполкома и пособие отдельным категориям граждан, то есть семьям, имеющим ребенка с инвалидностью до 18 лет, — рассказывает наша читательница. — Крайний срок всех выплат — 20 число месяца. До Нового года платили всегда раньше — 16−17. Уже несколько месяцев как стали платить в последние дни. Пенсия и пособие по уходу в этом месяце пока не пришли на карточку. Надеюсь, переведут сегодня. А последнее пособие, то, что отдельным категориям граждан, пришло вчера. Это притом что первые два пособия мне платит Минск, так как у ребенка минская прописка, а последнее платит Бобруйск, потому что я там прописана.

Также на задержку выплат жалуются и пенсионеры.

— Моя мама рассчитывала получить пенсию еще в конце прошлой недели, но деньги пришли только вчера вечером. Понимаю, что фиксированной даты получения нет и все в рамках закона, но обычно деньги приходят не 19 числа, а на несколько дней раньше, — рассказывает минчанка Марина. — Пособие по уходу за ребенком получаю 17−18 числа обычно. А в этот раз еще до сих пор не получила. Обещают дать сегодня вечером или завтра.

Минтруда: «Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована»

Ситуацию прокомментировало Минтруда и соцзащиты.

«Пенсии ежемесячно выплачиваются в период с 5 по 26 число включительно. Для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии — через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий.

Для обеспечения выплаты пенсий в установленные сроки финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В ведомстве отмечают, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства.

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