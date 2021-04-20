Современный художественный театр объявил о премьере спектакля по роману «Бывший сын» известного белорусского писателя, лауреата нескольких литературных премий Саши Филипенко. Премьера готовилась к 11 апреля, к 10-й годовщине трагедии в минском метро – эти события частично описываются в романе. Но где же она состоялась? Ни на одной театральной площадке Минска это событие обозначено не было. Или премьера была виртуальной? Но ссылок тоже нет. И покажут ли все-таки спектакль на реальной сцене?

Казалось бы, очень простые вопросы, но ответы художественного руководителя СХТ Владимира УШАКОВА дают основания думать, что ситуация вокруг последней премьеры СХТ и его коллектива в целом сложная, даже драматическая.

– Так когда и где спектакль «Бывший сын» увидят зрители?

– Пока мы не знаем ответа на этот вопрос. Мы подавали в управление культуры Мингорисполкома заявку, но разрешение – «гастрольку» – до сих пор не получили.

– А как конкретно формулируется отказ?

– У власти находится очень много причин, перечислять их бессмысленно.

– Но основная, подозреваю, ваша сентябрьская десятидневная забастовка из-за задержания актера Дениса Дудинского?

– Официально это ни разу не произносилось. Официально нам указывают, что мы все время неправильно оформляем документы. И это тянется с декабря. Именно с тех пор наш театр в простое, не имеет возможности работать на сцене.

– И в такой ситуации вы взялись за новую пьесу? Несколько месяцев создавали спектакль, не представляя, где его в ближайшее время можно будет показать зрителю?

– Мы репетировали, потому что мы – театр и мы хотим и должны выходить на сцену. Мы продолжаем работу, несмотря ни на что.

– Но спектакль поблекнет, если его долго держать в загашнике.

– Естественно.

– И на какой срок рассчитано ваше терпение?

– В нашей стране мы ни на что не рассчитываем уже с августа. Рассчитывают, вероятно, те, у кого в руках власть.

– То есть вы потратили огромные силы – интеллектуальные, эмоциональные, материальные – на создание нового спектакля, но совсем не уверены, что в конце концов его увидит зритель?

– Значит, такова судьба этого произведения. В крайнем случае мы сделаем съемку и разместим ее на ютюб-канале. Хотя сначала, повторю, будем пытаться все-таки получить разрешение на театральные подмостки: надеюсь, что среди чиновничества есть и разумные люди. Я считаю, что общество имеет право знать разные точки зрения на ситуацию в нашей стране – и именно об этом наш спектакль. А потом каждый сделает свой выбор сам: принимает он информацию или не принимает.

– Кто из артистов занят в спектакле?

– В целях безопасности не буду сейчас перечислить их фамилии. Пьеса острая, общественно-политическая, а сегодня из любой фразы легко создаются обвинительные приговоры. Потому что самый большой страх у власти сейчас – это честные слова, сказанные вслух. Скажу только, что режиссером спектакля «Бывший сын» выступил я. Работали азартно, хотя репетировали где придется: генеральный прогон был вообще прямо у меня на квартире.

Публикация – из № 29 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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