Полемика Владимира Макея с Джули Фишер о её намерении работать в Беларуси

Как уже писала “Народная Воля”, 16 апреля назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер дала интервью Национальному общественному радио США. Отвечая на вопрос, когда она летит в Минск, посол заявила, что у нее нет визы и добавила, что отправляется в Вильнюс и Варшаву, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность США по поводу событий в Беларуси».

19 апреля Джули Фишер встретилась со Светланой Тихановской в Вильнюсе. Как сообщает TUT.BY, на встрече говорилось о возобновлении США санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сегодня, во время визита в Швейцарию, прокомментировал телеканалу ОНТ заявление Джули Фишер о том, что она не прибыла в Минск из-за отсутствия визы.

— У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне, — сказал Макей.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в восстановлении прямых контактов.

— Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях. Но мы не приемлем определенные методы попытки оказать давление на Беларусь, неважно, от кого бы они не исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб.

Он отметил, что МИД соответствующим образом отреагирует на ситуацию.

— Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это. Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

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