Во вторник, 20 апреля 2021 года Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналистке tut.by Катерине Борисевич. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, что 2 марта суд Московского района приговорил Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы по так называемому делу о «ноль промилле», где речь шла о том, что в крови убитого Романа Бондаренко медики не обнаружили алкоголя. Прокуратура сочла приговор журналистке слишком мягкий и подала протест, защита по-прежнему настаивала на полном оправдании Катерины Борисевич.

Как сообщает портал tut.by, рассмотрение апелляции было назначено на 14 часов. Заседание проходило в закрытом режиме и только в 15.00 в зал стали пускать слушателей на оглашение решение апелляционной инстанции.

Согласно решению суда, приговор Катерине Борисевич оставлен в силе, а жалоба защиты и протест прокуратуры – без удовлетворения. Таким образом, журналистка, которая уже отсидела 5 месяцев должна будет выйти на свободу через месяц. Если на нее дополнительно что-нибудь не повесят – это довольно распространенная практика властей в последнее время.

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