Елена Зуй-Войтеховская – актриса Белорусского государственного Молодежного театра. Девушка прославилась образом Елены ЖелудОk в сатирическом видеоклипе «Щучинщина». Также Елена вместе с мужем Михаилом Зуем, бывшим актером Купаловского театра, снялась в ролике «Теперь это мы», где показано, как изменилась Беларусь за время протестов.

О своей позиции, творчестве и песне на «Евровидение-2021» Елена Зуй-Войтеховская рассказала в интервью «Народной Воле».

– Елена, как вас только не называют: «восходящая звезда белорусской эстрады», «национальный символ»… А все после видеоклипа «Щучинщина»! Как появилась идея песни?

– У нас есть сатирический ютуб-канал «ЧинЧинЧенэл», первое появление Елены ЖелудOk состоялось в рамках этого мини-сериала. Запустили его бывшие актеры Купаловского театра: Михаил Зуй – мой муж, Дмитрий Есеневич и режиссер Андрей Кашперский. Образ Елены ЖелудOk придумали они. Идея «Щучинщины» родилась уже давно: муж вместе с купаловцами ездил в монастырь, увидел там это название, начал напевать. Так и получалась песня…

– Почему ЖелудОk?

– Такой вариант предложил Андрей Кашперский. Других вариантов у нас не было, поэтому все сразу согласились.

– Какой была первая реакция тех, кто посмотрел ролик? Читала, что некоторые подумали, что вы врач-дефектолог и тренируете речь…

– Большинство ролик приняли за чистую монету. В основном это те, кто не был знаком с нашим юмористическим творчеством. Мы все живем сейчас в стране, где порой трудно отличить реальность от вымысла. И очень жаль, что это так…

– Как вы сами можете охарактеризовать свое творчество?

– Наша история не о том, чтобы притянуть внимание. Мне и ребятам хотелось поддержать людей, которые пострадали от насилия. Дать немного положительных эмоций, ведь чувство юмора – это то, что спасает в самых сложных ситуациях. Мне кажется так.

– У Виталия Артиста вы снялись в клипе «Теперь это мы» – о том, как Беларусь изменилась за время протестов. Не боялись, что могут репрессировать?

– А чего сейчас не стоит бояться? Страх есть, но он меня не останавливает…

Мы много лет дружим с Виталием. У нас не было желания отказаться участвовать в съемках клипа, потому что нам понравилась песня, и мы доверяем Виталику как художнику…

Считаю, что нужно бояться, но делать! Иначе сейчас нельзя.

– Как отреагировало руководство Молодежного театра на вашу популярность, участие в таких злободневных видеороликах?

– Мое участие в клипах никак не пересекается с деятельностью Молодежного театра, поэтому у руководства не возникает ко мне вопросов. У меня четыре спектакля в месяц. Остальное – вне стен театра. Больше сейчас времени провожу в народном студенческом драматическом театре БГУ «На балконе».

– А коллеги?

– Мне с ними очень повезло, поддерживают. Иногда просят вместе спеть «Щучинщину»!

– Как вы считаете, искусство вообще должно чему-то учить?

– Скорее воспитывать, развивать определенные качества, затрагивать душевные струны. Приходя в театр, человек узнает самого себя. Это своеобразная терапия и возможность посмотреть на ситуацию и людей со стороны.

– Пару дней назад актриса Вера Полякова, жена министра иностранных дел Владимира Макея, сказала: «В нашей стране слишком много театров, многие можно было бы закрыть, но государство их содержит всё равно…» Что думаете на этот счет?

– Она имеет право на такое мнение. Не берусь судить, но, на мой взгляд, театр должен быть разным, и его должно быть много. У каждого театра свой репертуар, который рассчитан на определенного зрителя. Выбор обязательно должен быть… Не стоит экономить на театрах. Нужно подумать, как сделать так, чтобы культура в нашей стране активно развивалась.

– В августе 2020 года ваш муж Михаил Зуй уволился из Купаловского театра в знак протеста против массовой фальсификации результатов президентских выборов и увольнения Павла Латушко. Как это было? Он советовался с вами?

– Да, я поддерживала его в том решении, которое приняло большинство актеров. И думаю, что ребята поступили правильно в этой ситуации. Они в коллективе договорились, что если кто-то будет уволен за свою гражданскую позицию, то большинство уйдет. И когда это случилось с Павлом Латушко, то последовала соответствующая реакция: ребята сдержали свое слово.

– А вот народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников считает иначе: «На сцене надо не кривляться – надо, чтобы с нее прозвучал ваш бунт. Еще Станиславский сказал: «Я – в предлагаемых обстоятельствах». Что ты за артист, если не можешь перевоплотиться в кого-то после того, как ты увидел, что кого-то забрали в автозак?»

– Мы все разные. Такое мнение тоже «имеет место быть». Но зачастую актеры очень чувствительны к происходящему вокруг. Собственно, поэтому артисты были одними из первых, кто начал записывать видеообращения с требованием остановить насилие. Не имеет значения, актер ты или человек другой профессии: никто не должен скрывать свои чувства, если не хочет этого делать.

Купаловцы продолжают свою деятельность, они по-прежнему коллектив, у них есть спектакли. Просто вне стен Купаловского театра.

– Вы из Молодежного театра не хотели уволиться?

– В Купаловском был прецедент – увольнение за позицию. У нас в Молодежном всё тихо в этом плане…

– Я посмотрела несколько выпусков «БелГосЮтубКанала», который создал ваш муж. Запомнилась фраза: «Тяжело воспитывать детей без применения спецсредств». Как придумываете шутки и темы для роликов?

– Особо и напрягаться не надо: читаем новости, смотрим белорусское телевидение. Темы возникают каждый день.

Бывает, что Дима с Мишей напишут шутки, а потом выходит реальная новость подобного содержания. Так было с жировками: пошутили, что будут включать в оплату салюты в городе. А на днях к нам приходит жировка с четкими указаниями, как надо относиться к происходящему в стране, символике и прочему. В этот момент понимаешь абсурдность происходящего.

– Смотрела видеоклип «Дзекаць і цекаць», с которым вы хотели поехать на «Евровидение». Это не фейк? Правда хотели?

– Это было бы честью для Елены ЖелудОk! Не фейк, мы подавали заявку…

По сюжету девушка приезжает в Роттердам и встречает трех европейцев. Героиня говорит, что приехала из Беларуси, чтобы выиграть «Евровидение». Те в ответ высмеивают ее произношение. Далее Елена исполняет песню «Дзекаць і цекаць», и с помощью волшебного микрофона она и остальные герои отправляются в особенный мир, в котором перевоспитывает «запутавшуюся» европейскую молодежь. Получилась увлекательная история, на мой взгляд. Всем советую посмотреть клип!

Те в ответ над ней смеются, тогда она им в ответ исполняет песню «Дзекаць і цекаць». Думаю, что замысел неплохой!

– Как вам группа «ГаласыЗМеста», которая должна была представить Беларусь на «Евровидении-2021»?

– Для меня выбор Белтелерадиокомпании не был открытием. С ребятами из этой группы я не знакома, поэтому сказать о них что-либо не могу. Слушала песню: первое мое впечатление – недоумение. Конечно, в самой песне открытый политический подтекст. Правильно, что с такой композицией к участию не допустили. На мой взгляд, в данной песне много неуместной и злой иронии.

– После августовских событий не хотели уехать из страны?

– Пока есть возможность, будем оставаться здесь, а дальше – по обстоятельствам. Хоть мы в этой стране не чувствуем себя в безопасности, но помогает поддержка и сплоченность людей.

– У вас двое детей. Объясняете ли вы им, что происходит в стране?

– Мы стараемся не обсуждать при детях политическую ситуацию в стране, но они сами всё видят. Однажды мы с дочкой ехали по проспекту, дочь увидела людей в форме, испугалась, стала спрашивать, почему они там…

Сегодня, чтобы ребенок увидел, что происходит в стране, достаточно выйти с ним на прогулку.

– Смотрела еще ваш видеоклип «Курортный романс». Все же что вам ближе – «Щучинщина» или те клавиши на море?

– Музыка – неотъемлемая часть моей жизни, будь то Елена ЖелудОk или Елена Зуй-Войтеховская. Мне нравится и то, и другое. И там, и там я, но везде разная! И в этом прелесть актерской профессии: высказываться можно в любых жанрах.

Публикация – из № 29 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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