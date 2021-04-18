В Виндзоре в субботу 17 апреля прошли похороны мужа королева Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Герцог Эдинбургский на протяжении десятилетий был неотъемлемой частью британской жизни. При этом он сам настоял на том, чтобы его похороны были скромной церемонией.

В траурной процессии к часовне Святого Георгия за автомобилем, на котором везли гроб с телом принца Филиппа, шли четверо его детей – принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна, старшие внуки принцы Уильям и Гарри и высокопоставленные придворные.

Незадолго до начала церемонии стало известно, что королева тоже решила принять участие в процессии в своем автомобиле. Ранее планировалось, что она прибудет прямо в часовню.

Королева Елизавета II прибыла на похороны своего супруга
Королева Елизавета II прибыла на похороны своего супруга. Это ее первое появление на публике после объявления о смерти герцога

Гроб с телом покойного герцога из частной часовни был перевезен в зал Виндзорского замка.

На похоронах в соответствии с действующими во время пандемии правилами, позволяющими собрание максимум 30 человек, присутствовали только близкие родственники.

Из-за коронавирусных ограничений дворец попросил публику не собираться у Виндзорского дворца и у других королевских резиденций.

Похороны принца Филиппа
Гроб с телом принца Филиппа заносят в часовню Святого Георгия (ФОТО REUTERS)

Похороны принца Филиппа
Траурная процессия в почтении ждет позволения войти в часовню

Похороны принца Филиппа
Ее Величество Елизавета II зашла в часовню отдельно. Внутри ее встретил архиепископ Кентерберийский

Отпевание в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке совместно провели декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский. При этом по желанию самого принца Филиппа полагающиеся в таких случаях проповеди читать не стали.

Начало прощания

На похороны принца Филиппа в Виндзорский замок прибыли все члены семьи за исключением самых младших правнуков.

Похоронная церемония началась после минуты молчания по всей стране в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве).

Софи, графиня Уэссекская

Софи, графиня Уэссекская, прибыла на похороны принца Филиппа (ФОТО GETTY IMAGES)

Уже давно было решено, что гроб будет перевозить модифицированный “лендровер”, который помогал спроектировать сам герцог, и далее катафалк проедет небольшое расстояние к часовне Святого Георгия.

Похороны принца Филиппа
Начало траурной церемонии

Ключевым элементом церемонии стала связь принца Филиппа с Королевским флотом и его любовь к морю. В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих.

Декан Виндзора отдал дань уважения “доброте, юмору и человечности принца Филиппа” и “причинам, по которым его долгая жизнь была для нас благословением”. “Мы вдохновлялись его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу, его храбростью, стойкостью и верой”, – произнес он в своей речи.

виндзорский замок
Приспущенный британский флаг на крыше Букингемского дворца.
Приспущенный британский флаг на крыше Букингемского дворца. Королевский штандарт не приспускается никогда (ФОТО GETTY IMAGES)

После того, как Букингемский дворец официально объявил о его смерти, все государственные флаги на королевских резиденциях, правительственных и некоторых военных зданиях были приспущены.

Флаг королевской семьи (королевский штандарт) Виндзоров не приспускается никогда, потому что наследник престола становится королем (или королевой) ровно в тот момент, когда умирает предыдущий монарх. Таким образом, в стране всегда есть король и обеспечена преемственность монархии.

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