В Виндзоре в субботу 17 апреля прошли похороны мужа королева Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Герцог Эдинбургский на протяжении десятилетий был неотъемлемой частью британской жизни. При этом он сам настоял на том, чтобы его похороны были скромной церемонией. В траурной процессии к часовне Святого Георгия за автомобилем, на котором везли гроб с телом принца Филиппа, шли четверо его детей – принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна, старшие внуки принцы Уильям и Гарри и высокопоставленные придворные.

Незадолго до начала церемонии стало известно, что королева тоже решила принять участие в процессии в своем автомобиле. Ранее планировалось, что она прибудет прямо в часовню.

Королева Елизавета II прибыла на похороны своего супруга. Это ее первое появление на публике после объявления о смерти герцога

Гроб с телом покойного герцога из частной часовни был перевезен в зал Виндзорского замка.

На похоронах в соответствии с действующими во время пандемии правилами, позволяющими собрание максимум 30 человек, присутствовали только близкие родственники.

Из-за коронавирусных ограничений дворец попросил публику не собираться у Виндзорского дворца и у других королевских резиденций.

Гроб с телом принца Филиппа заносят в часовню Святого Георгия ( ФОТО REUTERS )

Траурная процессия в почтении ждет позволения войти в часовню

Ее Величество Елизавета II зашла в часовню отдельно. Внутри ее встретил архиепископ Кентерберийский

Отпевание в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке совместно провели декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский. При этом по желанию самого принца Филиппа полагающиеся в таких случаях проповеди читать не стали.

Начало прощания

На похороны принца Филиппа в Виндзорский замок прибыли все члены семьи за исключением самых младших правнуков.

Похоронная церемония началась после минуты молчания по всей стране в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве).

Софи, графиня Уэссекская, прибыла на похороны принца Филиппа (ФОТО GETTY IMAGES)

Уже давно было решено, что гроб будет перевозить модифицированный “лендровер”, который помогал спроектировать сам герцог, и далее катафалк проедет небольшое расстояние к часовне Святого Георгия.

Начало траурной церемонии

Ключевым элементом церемонии стала связь принца Филиппа с Королевским флотом и его любовь к морю. В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих.

Декан Виндзора отдал дань уважения “доброте, юмору и человечности принца Филиппа” и “причинам, по которым его долгая жизнь была для нас благословением”. “Мы вдохновлялись его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу, его храбростью, стойкостью и верой”, – произнес он в своей речи.

Приспущенный британский флаг на крыше Букингемского дворца. Королевский штандарт не приспускается никогда ( ФОТО GETTY IMAGES )

После того, как Букингемский дворец официально объявил о его смерти, все государственные флаги на королевских резиденциях, правительственных и некоторых военных зданиях были приспущены.

Флаг королевской семьи (королевский штандарт) Виндзоров не приспускается никогда, потому что наследник престола становится королем (или королевой) ровно в тот момент, когда умирает предыдущий монарх. Таким образом, в стране всегда есть король и обеспечена преемственность монархии.

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