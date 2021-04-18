Незадолго до начала церемонии стало известно, что королева тоже решила принять участие в процессии в своем автомобиле. Ранее планировалось, что она прибудет прямо в часовню.
Гроб с телом покойного герцога из частной часовни был перевезен в зал Виндзорского замка.
На похоронах в соответствии с действующими во время пандемии правилами, позволяющими собрание максимум 30 человек, присутствовали только близкие родственники.
Из-за коронавирусных ограничений дворец попросил публику не собираться у Виндзорского дворца и у других королевских резиденций.
Отпевание в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке совместно провели декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский. При этом по желанию самого принца Филиппа полагающиеся в таких случаях проповеди читать не стали.
Начало прощания
На похороны принца Филиппа в Виндзорский замок прибыли все члены семьи за исключением самых младших правнуков.
Похоронная церемония началась после минуты молчания по всей стране в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве).
Уже давно было решено, что гроб будет перевозить модифицированный “лендровер”, который помогал спроектировать сам герцог, и далее катафалк проедет небольшое расстояние к часовне Святого Георгия.
Ключевым элементом церемонии стала связь принца Филиппа с Королевским флотом и его любовь к морю. В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих.
Декан Виндзора отдал дань уважения “доброте, юмору и человечности принца Филиппа” и “причинам, по которым его долгая жизнь была для нас благословением”. “Мы вдохновлялись его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу, его храбростью, стойкостью и верой”, – произнес он в своей речи.
После того, как Букингемский дворец официально объявил о его смерти, все государственные флаги на королевских резиденциях, правительственных и некоторых военных зданиях были приспущены.
Флаг королевской семьи (королевский штандарт) Виндзоров не приспускается никогда, потому что наследник престола становится королем (или королевой) ровно в тот момент, когда умирает предыдущий монарх. Таким образом, в стране всегда есть король и обеспечена преемственность монархии.
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