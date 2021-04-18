– Весь этот сложный сценарий с существованием мирового заговора против Лукашенко и его семьи, с явной попыткой внешнего вторжения и вооруженного захвата Беларуси имеет смысл только в том случае, если это должно создать идеологическое прикрытие для полного «интегрирования страны», – пишет Усов. – Подписание всех интеграционных «карт», возможно размещение российских военных баз или военного контингента (полный разрыв дипломатических отношений с Западом) должно выглядеть не как сдача суверенитета России и полная капитуляция Лукашенко, а как спасение Беларуси от «фашистской оккупации».

Как осуществление глобального противостояния…

Не исключаю, что Лукашенко будет теперь заявлять, что это он настаивал на подписании всех карт, что именно он убеждал Путина объединиться, чтобы дать отпор «фашистам». Утверждая «союз», он спасает саму Россию от гибели, он герой, его историческая миссия выполнена.

Участие России в этой мистификации имеет свою цель, усиление внутриполитической воинствующей истерии и мобилизации для дальнейших внешних и внутренних побед.