Кукловод и овца:

– В ФСБ никто не в курсе, что парада 9 мая, на котором якобы должно было состояться покушение, белорусские власти не планировали. Но, видимо, теперь для спасения репутации братских спецслужб придётся потратиться на солярку для танчиков.

Ну и самое прекрасное. По версии ФСБ: сорвана операция ЦРУ с привлечением украинских и польских спецслужб. При этом оперативный штаб этой польско-украино-американской затеи по перевороту в Беларуси располагался в Москве. Почему в Москве? А потому, что Москва – порт пяти морей.

Понимаете, это мы тут ёрничаем над ФСБ, а за происходящим внимательно наблюдают в Вашингтоне (Зенкович – американский гражданин). И то, как Лукашенко сначала унизил российские спецслужбы, а потом заставил нелепо оправдываться, будет однозначно трактоваться американцами как некомпетентность ФСБ. А проявить слабость на глазах конкурирующей спецслужбы явно не то, чего хотели бы в Кремле.

Дмитрий Болкунец:

– Первым «сенсацию» о якобы подготовке покушения на Лукашенко сообщил телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей третьим сюжетом на 12-й минуте…

Сенсация! Байден арендовал погреб в Гомельской области.

Валерий Кабалевич:

– У паведамленьні расейскага ФСБ адзначаецца, што гэтыя змоўнікі нібыта сустракаліся ў Маскве зь «беларускімі генэраламі» для абмеркаваньня дзяржперавароту. Чаму генэралы, няхай і падстаўныя, пагадзіліся абмяркоўваць плян перавароту з амэрыканскім адвакатам і беларускім літаратуразнаўцам? Нейкі танны вадэвіль, а не сур’ёзны плян…

Мусіць, каб нагнаць жарсьцяў, зьявіўся сюжэт пра дзяцей Лукашэнкі. У відэафільме па АНТ гаворыцца пра пляны змоўнікаў наконт «фізычнай ліквідацыі прэзыдэнта, яго сям’і, дзяцей». А сам Лукашэнка казаў трохі іншае: «У плянах – захоп дзіцяці, аднаго, другога, як атрымаецца … «пасадзім у склеп» … дарэчы, у Гомельскай вобласьці і склеп падрыхтавалі». Дык забіць ці пасадзіць у склеп? Чаму ў склеп, ды яшчэ ў Гомельскай вобласьці? Вось гэты сюжэт пра дзяцей у склепе неяк падрывае ўвесь трагічны патас гэтай гісторыі.