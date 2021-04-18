Александр Лукашенко накануне заявил о разоблачении «ползучего переворота» и попытки покушения на него и его сыновей. Эту сложную операцию якобы готовила группа заговорщиков во главе с политологом Александром Федутой и адвокатом Юрием Зенковичем при поддержке американских спецслужб. «Заговор» и «покушение» также прокомментировали в КГБ Беларуси и ФСБ России. TUT.by вспоминает хронологию покушений на Александра Лукашенко. Все они были со странностями.
1994 год. Выстрелы под Лиозно
16 июня 1994 года кандидат в президенты Беларуси Александр Лукашенко ехал в машине с активистами своего избирательного штаба, народными депутатами Иваном Титенковым и Виктором Шейманом из Витебска в сторону Лиозно.
О том, что произошло потом, газете «КоммерсантЪ» рассказал доверенное лицо Александра Лукашенко Александр Бужа.
«В 23.15 служебную „Волгу“ (на самом деле это был Mercedes. — Прим. TUT.BY) обогнал Ford и стал прижимать ее к обочине. Через некоторое время из Ford раздались выстрелы».
По словам Бужи, одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы Александра Лукашенко.
Он предположил два мотива покушения — первый заключался в том, что кандидата в президенты пытались убить по политическим мотивам. Второй — причиной покушения может служить деятельность Лукашенко в антикоррупционном комитете Верховного совета, председателем которого он являлся.
В милицию Александр Лукашенко обратился только в 07.00 следующего дня.
Александр Федута, которого спустя 27 лет обвинят в причастности к планированию переворота и покушению на Александра Лукашенко, и который в 1994 году был членом его предвыборного штаба, вспоминал те события в своей книге «Лукашенко. Политическая биография».
По его словам, Юрий Захаренко, который в то время также был в штабе Александра Лукашенко и занимался расследованием инцидента, рассказал, что стреляли в стоящую машину, и охарактеризовал происшествие «чистейше разыгранной инсценировкой».
В 1999 году в газете «Навины» вышла статья, в которой цитировались материалы уголовного дела. В ней сообщалось, что из кузова машины извлекли пулю калибра 7,65 мм.
«Следственным экспериментом, проведенным 17.06.1994 старшим следователем по особо важным делам СО КГБ РБ Таргонским В.М. с участием главного эксперта НКЦ МВД РБ Самца А.Г., установлено, что обстрел автомашины „Мерседес“, в которой ехали народные депутаты Лукашенко А.Г. и другие, из салона обгонявшей их машины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым И.И. и Шейманом В.В., невозможен».
21 июня 1994 по указанию прокуратуры провели еще один следственный эксперимент. Он также опроверг показания свидетелей.
«Таким образом, следственным экспериментом, судебно-трасологической и судебно-баллистическими экспертизами версия народных депутатов Титенкова И.И. и Шеймана В.В. об обстоятельствах обстрела автомобиля „Мерседес-Бенц“ убедительно опровергается», — говорится в заключении.
В ходе расследования опросили также более 40 свидетелей — безрезультатно.
1998−1999 годы: человек с поясом смертника и обстрел из машины
В 2014 году бывший глава оперативного отделения Службы безопасности Владимир Климов рассказывал, что его подразделение из 15 человек ежегодно предотвращало по 12−15 серьезных угроз.
«Оперативное подразделение выполняло задачи, которые на поверхности не лежат. Не привязываясь к конкретике, скажу, что даже при всем спокойствии в стране все равно найдутся недовольные люди. Где-то в 1998 или 1999 году в здание Администрации вошел человек. На поясе у него была взрывчатка, в руках — концы провода. Только в последний момент нервы у него не выдержали и он закричал, что всех взорвет. Его, конечно, скрутили. Другой преступник обстрелял это здание из машины».
Все попытки журналистов узнать подробности двух упомянутых эпизодов ни к чему не привели. Спецслужбы Беларуси отказывались от комментариев.
2010: «Путин готовит покушение на Лукашенко»
В 2010 году между Беларусью и Россией искрило — гремели «молочная» и «газовая» войны, по телеканалу НТВ транслировали документальный мини-сериал «Крестный батька».
И тут с обращением на YouTube неожиданно появляется некий человек, со скрытым лицом и измененным голосом, который представился «бывшим сотрудником российских спецслужб».
«Я, бывший сотрудник одной из спецслужб Российской Федерации, хочу сделать достоянием общественности следующее. Председатель правительства России Путин хочет убить президента Беларуси Лукашенко. Я заявляю об этом со всей ответственностью, ибо располагаю достоверными фактами. По понятным причинам я не могу назвать свои имя и фамилию. Я был и остаюсь патриотом России», — говорит неизвестный в своем видеообращении.
Далее неизвестный рассказывает о том, что для ликвидации Лукашенко в июне 2010 года «по прямому указанию Путина» была создана специальная группа из числа бывших сотрудников российских спецслужб. Аноним в кадре заявляет, что «уже отработано несколько сценариев уничтожения Лукашенко: устройство автомобильной или авиационной катастрофы, заражение через подарок или почтовое отправление, задействование снайпера».
Лучше всего эту историю прокомментировал пресс-секретарь в то время премьер-министра России Владимира Путина Дмитрий Песков: «Вряд ли стоит обращать внимание и тем более комментировать подобный бред. Скорее всего, это напоминает предвыборную шизофрению».
2021: «Планирование покушения и переворота»
17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!