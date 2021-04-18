Во время субботника 17 апреля Александр Лукашенко рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к планированию покушения на него и его сыновей, сообщает его пресс-служба. Одновременно с этим на ОНТ вышел сюжет, где показали фрагменты оперативных съемок и комментарий главы КГБ Ивана Тертеля.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, — рассказал глава государства. — Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей, — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть — Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить, — продолжил Лукашенко.

Он заявил, что попросил президента России и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России], и «мы их там взяли, выехала наша группа захвата — 11−12 человек».

— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог, не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется, — пообещал он. — Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.

По его словам, этот вопрос поднял президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

— Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл, — добавил Лукашенко.

Что показали на ОНТ

Одновременно с публикацией заявления Александра Лукашенко на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель сообщил, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси.

В эфире белорусского телевидения показали сюжет о захвате людей, якобы причастных к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота.

— Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности, — рассказал Иван Тертель.

По его словам, в результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко.

— Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем, — сказал Иван Тертель. — В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане.

В телесюжете рассказали, что заговорщики свои планы назвали кодовым словом «Тишина». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции.

— Была удачная трансформация, не режима, но по крайней мере ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом (президент Египта с 1970 по 1981 год, при нем Египет начал сближение с США, отказавшись от военной помощи СССР, он также стал отходить от проводившейся предыдущими властями страны политики арабского национализма и арабского социализма, был убит в 1981 году исламскими фундаменталистами во время парада. — Прим. TUT.BY). Точка, предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. «Википедией» все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать, — говорит политолог.

Из этих слов авторы сюжета делают вывод, что «заговорщики» планировали повторить это [убийство] в Беларуси. Его также назвали одним из организаторов «покушения и переворота», на ОНТ утверждают, что именно он разрабатывал «силовой сценарий». Главным же организатором «переворота» журналисты госканала назвали Юрия Зенковича.

В программе также показали съемку скрытой камерой во время встречи фигурантов расследования, Александра Федуты и Юрия Зенковича, с неизвестными людьми, вероятно, в Москве.

— Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — занять, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска, — говорит Юрий Зенкович.

— Как минимум 30 человек должны быть интернированы (принудительно задержаны. — Прим. TUT.BY) буквально в первый час, — говорит Александр Федута.

В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». Эта информация расходится с данными ФСБ России, там утверждают, что насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

Сюжет завершается словами председателя КГБ Ивана Тертеля:

— Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством на территории Российской Федерации, после того, как комитетом была получена информация о том, что Зенкович намерен прибыть в Москву из США через территорию Польши для встречи со своими сообщниками, подробного обсуждения плана предстоящих действий. Во время встречи в Москве подробно обсуждался план физического устранения главы нашего государства, а также членов его семьи.

Он сообщил, что КГБ обратился в ФСБ России, при содействии которой Зенкович и причастные лица были задержаны.

— КГБ возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений, — подытожил Тертель.

Отметим, что он не назвал статьи, по которым задержанные проходят подозреваемыми. За председателя КГБ это сделали его коллеги из ФСБ. По их данным, уголовное дело расследуется по ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.

В свою очередь журналисты ОНТ добавили, что Федута, Зенкович и Костевич «поддерживали связь с другими террористическими формированиями» и подготовили, как минимум, «три сценария захвата власти с силовым воздействием».Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.

На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля.

13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.