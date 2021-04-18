A general view of the U.S. State Department in Washington, D.C., on November 17, 2020, amid the coronavirus pandemic. As President Donald Trump continues to refuse to concede defeat in the recent Presidential Election and his administration denies access to necessary government information and funding to the Biden Transition team, confirmed COVID-19 cases continued dramatically rising across the nation. (Graeme Sloan/Sipa USA)No Use UK. No Use Germany.

Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

“Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным”, – утверждал он.

Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. “Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги”, – сказал он.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. В результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина Беларуси Федуты Александра Иосифовича. Они планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко, сообщает ЦОС ФСБ.

Поделиться ссылкой:


Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА