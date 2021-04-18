Депутат, предложившая ограничивать интернет, столкнулась с травлей в соцсетях

Также, общаясь с журналистом Еврорадио, она заявила, что иностранные СМИ распространяют лживую информацию. Правда, конкретных примеров не привела.
— Я изложила свою точку зрения. В соцсетях сегодня много информации деструктивного характера. Есть множество примеров, когда лживая информация была направлена на дискредитацию государства. Такую повестку предлагают иностранные СМИ, — продолжает депутат, которая до того, как стала депутатом, работала учителем белорусского языка и литературы и заместителем директора по учебной работе в гимназии в Бресте. — В этой ситуации сложно формировать у молодого поколения объективное представление как о сегодняшней ситуации, так и о нашем историческом прошлом.
Нам казалось, что это очевидно, но теперь на всякий случай отметим здесь, что Еврорадио не распространяет лживую информацию, а наша повестка не направлена на дискредитацию Беларуси.
Происходящее только убедило депутата в том, что контроль за интернетом должен быть усилен. Как и “ответственность за искажение правды о нашей истории, за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти”.
— Всё это продиктовано временем и международной практикой, — уверена депутат.
Правда, когда Еврорадио захотело задать уточняющие вопросы — например, какие демократические государства придерживаются такой практики, — Марина Васько сказала, что не хочет обсуждать эти вопросы по телефону, так как не уверена, что разговаривает с журналистом. Договориться о личной встрече нам также не удалось.
Татьяна Никитина: если не работает VPN, скачайте платный VPN
О том, как работает “Великий китайский файрвол”, мы поговорили с белоруской Татьяной Никитиной, которая сейчас живёт в Китае. Говорили мы по мессенджеру фейсбука. Пожалуй, этот факт лучше всего описывает перспективность ограничений интернета, в которых белорусские власти видят способ избавить граждан от “ненужных” сомнений и “лишних” вопросов.
Татьяна рассказывает, что переехала в Китай больше года назад. До марта этого года ей было достаточно всего одного дополнительного приложения, чтобы иметь регулярный доступ к ютубу, фейсбуку, телеграму, BBC, CNN.
— Все просто: если бы файрвол был эффективен, мы сейчас не смогли бы вот так общаться через фейсбук. Думаю, после августа большая часть белорусов знает, что такое VPN, — пишет девушка.
Когда Татьяна приехала в Китай, у неё в телефоне уже был фейсбук и несколько приложений VPN. Все, что нужно было сделать, — купить местную симку.
— В начале марта VPN лёг. В это время в Пекине проводится самое важное политическое мероприятие года — “Две сессии”. Меры безопасности просто на грани фантастики. И вот они очень стараются заглушить всё что можно. Что же, в таких случаях просто устанавливается платный VPN, при помощи которого можно зайти куда угодно и откуда угодно. Он ни разу не дал сбой при подключении. За нелегальное распространение VPN-сервисов здесь могут и посадить, но, как видишь, ситуацию с доступом к ним это не изменило, — рассказывает Никитина.
Качественное соединение не получается заглушить даже с помощью китайских технологий. Так что белорусским властям стоит задуматься, готовы ли они тратить деньги на возведение “Великого белорусского файрвола”, который по сути является борьбой с ветряными мельницами.
Интернет в Китае появился в 1994 году. Уже к концу 1990-х его начали контролировать.
— Сперва блокировали доступ к американским и европейским новостным изданиям, потом к соцсетям. Но вот что я вижу по своему опыту. В Китае вообще мало кто говорит по-английски. Они бы и так не читали New York Times, Bloomberg, не смотрели бы BBC. А те китайцы, которым это интересно, спокойно пользуются VPN, читают и смотрят всё, что хотят, — рассуждает Никитина.
Но менталитет и исторический бэкграунд белорусов не стоит сравнивать с китайским.
— У китайцев совершенно другой менталитет. И те номера, которые проходят с ними, с белорусами не пройдут. Китайцы не были интегрированы во все эти медиа и соцсети с самого начала. Вы [белорусские власти. — Еврорадио] со своими инициативами опоздали на 20 лет, — продолжает девушка.
Что же касается китайской действительности, то там из популярных в Беларуси сервисов интерес у большей части населения мог бы вызвать разве что фейсбук. Для всего остального китайцам действительно достаточно собственных соцсетей. В которых, к слову, жёсткий контроль — даже на уровне личной переписки.
— В WeChat, Weibo, QQ (это микроблоги и соцсети, в которых сидят китайцы) тщательно следят за списком запрещённых слов. Например, нельзя отправлять картинки диснеевского Винни Пуха, потому что он якобы похож на председателя Си. Я попробовала отправить один раз — заблокировали не сразу, то есть человек успел это увидеть. Система, при всем её масштабе, все равно работает с перебоями.
Ещё заблокировать аккаунт могут за информацию с сексуальным подтекстом, за оскорбления и распространение лжи. Есть топ-лист определённых слов, на которые система реагирует автоматически. Существуют и целые штаты модераторов, они подчищают комментарии на популярных интернет-платформах, — рассказывает Татьяна.
Критиковать председателя Коммунистической партии или иронизировать над ним в Китае нельзя. Основные запреты в интернете касаются политики.
— Китай — самая населённая в мире страна. Если здесь произойдёт смена социальных настроений, то сдержать полтора миллиарда человек будет очень сложно. Любое возмущение в обществе может привести к последствиям. Поэтому и введение цензуры власти считают необходимым. Нельзя призывать к свержению власти, терроризму, нарушению территориальной целостности.
Но это всё не значит, что нельзя критиковать чиновников на местах. Именно распространённая в соцсетях информация время от времени становится поводом для судебных разбирательств и антикоррупционных дел.
Основная коммуникационная система в Китае называется WeСhat. Это одновременно и мессенджер, и социальная сеть, и видеоплатформа, и платёжная система. Во время пандемии через WeСhat стали отслеживать контакты инфицированных коронавирусом. Кроме того, эта система может распознавать лица.
— Это вообще как второй паспорт, ты не можешь там быть анонимным. Вот поэтому китайцам так легко контролировать эту сеть. А сможет ли Беларусь, где до сих пор даже нет системы электронных документов, где бумажки переносят из кабинета в кабинет, откуда вытуривают лучших IT-специалистов, создать такую махину? Я очень-очень в этом сомневаюсь. Как говорится, good luck, — резюмирует белоруска и призывает не демонизировать Китай.
— Здесь если людей чего-то лишают, то предлагают хорошую альтернативу. А что предложит своему народу белорусская власть?
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