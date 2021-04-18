Депутат, предложившая ограничивать интернет, столкнулась с травлей в соцсетях

Татьяна рассказывает, что переехала в Китай больше года назад. До марта этого года ей было достаточно всего одного дополнительного приложения, чтобы иметь регулярный доступ к ютубу, фейсбуку, телеграму, BBC, CNN.

— Все просто: если бы файрвол был эффективен, мы сейчас не смогли бы вот так общаться через фейсбук. Думаю, после августа большая часть белорусов знает, что такое VPN, — пишет девушка.

Когда Татьяна приехала в Китай, у неё в телефоне уже был фейсбук и несколько приложений VPN. Все, что нужно было сделать, — купить местную симку.

— В начале марта VPN лёг. В это время в Пекине проводится самое важное политическое мероприятие года — “Две сессии”. Меры безопасности просто на грани фантастики. И вот они очень стараются заглушить всё что можно. Что же, в таких случаях просто устанавливается платный VPN, при помощи которого можно зайти куда угодно и откуда угодно. Он ни разу не дал сбой при подключении. За нелегальное распространение VPN-сервисов здесь могут и посадить, но, как видишь, ситуацию с доступом к ним это не изменило, — рассказывает Никитина.

Качественное соединение не получается заглушить даже с помощью китайских технологий. Так что белорусским властям стоит задуматься, готовы ли они тратить деньги на возведение “Великого белорусского файрвола”, который по сути является борьбой с ветряными мельницами.

Интернет в Китае появился в 1994 году. Уже к концу 1990-х его начали контролировать.

— Сперва блокировали доступ к американским и европейским новостным изданиям, потом к соцсетям. Но вот что я вижу по своему опыту. В Китае вообще мало кто говорит по-английски. Они бы и так не читали New York Times, Bloomberg, не смотрели бы BBC. А те китайцы, которым это интересно, спокойно пользуются VPN, читают и смотрят всё, что хотят, — рассуждает Никитина.

Но менталитет и исторический бэкграунд белорусов не стоит сравнивать с китайским.

— У китайцев совершенно другой менталитет. И те номера, которые проходят с ними, с белорусами не пройдут. Китайцы не были интегрированы во все эти медиа и соцсети с самого начала. Вы [белорусские власти. — Еврорадио] со своими инициативами опоздали на 20 лет, — продолжает девушка.

Что же касается китайской действительности, то там из популярных в Беларуси сервисов интерес у большей части населения мог бы вызвать разве что фейсбук. Для всего остального китайцам действительно достаточно собственных соцсетей. В которых, к слову, жёсткий контроль — даже на уровне личной переписки.