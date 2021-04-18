Александр Лукашенко направил поздравление президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве с Днем независимости.

Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и добыче природных ресурсов. «Александр Лукашенко отметил важность продолжения совместной работы по выполнению договоренностей, достигнутых во время контактов на высшем уровне», — отмечает президентская пресс-служба.

Эммерсон Мнангагва посетил Беларусь в январе 2019 года. В ходе переговоров Александр Лукашенко предложил построить мясо-молочные комплексы, развивать транспортную инфраструктуру и создать транспортно-логистический центр. Также он высказался за участие белорусских компаний в разработке месторождений полезных ископаемых.

Позднее в 2019 году сообщалось о намерении белорусской стороны построить «сухой порт» в Зимбабве, запустить совместное производство пшеницы, кукурузы и сои. Белорусской стороне обещали выделить 10 тыс. га земли. Рассматривались проекты выращивания манго. В прошлом году в Зимбабве был открыт белорусский сервисный центр, через который ведутся поставки и обслуживание отечественной грузовой и сельскохозяйственной техники.

Поделиться ссылкой: