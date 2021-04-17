Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России, сообщает kommersant.ru. Такова практика, поскольку консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Ранее сегодня, 17 апреля, ФСБ заявила о задержании господина Сосонюка при получении информации закрытого характера.

«Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата, или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране»,— сказал один из собеседников в МИДе.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев в ближайшее время будет «решать вопрос о его возвращении домой». «Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители»,— добавил он.

Господин Енин сообщил, что Киев готовит ответ на задержание своего консула в Санкт-Петербурге, он будет направлен на российских дипломатов. У России есть консульства в Харькове, Одессе и Львове. Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко добавил, что Александр Сосонюк был задержан на несколько часов, сейчас он находится в украинском дипучреждении.