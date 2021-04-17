Именно так, в дешевой стилистике низкооплачиваемых копирайтеров желтой прессы, государственный канал ОНТ анонсирует свое очередное “расследование”, в котором обещает дать первые ответы касательно задержанных политтехнолога Александра Федуты, председателя Партии БНФ Григория Костусева и юриста Юрася Зенковича.

“Ещё не остыли комментарии к фильму “Манкурты”, а мы для вас приготовили новое расследование. И там всё еще похлеще будет!” – радостно заявляет когда-то солидная телекомпания в своем исключительно “конструктивном” телеграм-канале. “Заговор, мятеж, свержение власти и физическое устранение Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. Да-да! Именно так всё и было! И сегодня те, кто задают вопросы по Федуте, Зенковичу и Костусеву получат первые ответы!” (стилистика и пунктуация оригинала сохранена).

Сюжет выйдет в эфир в программе «Наши новости» сегодня в 20:00.

Напомним, Александр Федута, гуманитарий, неспособный, на наш взгляд, собственноручно прибить даже комара, перестал выходить на связь 11 апреля, находясь в Москве. В тот же день белорусские спецслужбы задержали в Москве Юрася Зенковича — известного ранее политического деятеля и активиста Партии БНФ, с 2007 года живущего в США. О задержании в Шклове Григория Костусева со слов его родственников стало известно 12 апреля. На следующий день в КГБ сообщили, что Костусев и Федута задержаны в рамках расследования уголовного дела по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

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