Подставим плечо «братскому сирийскому народу»? Александр Лукашенко поздравил Башара Асада с праздником

Александр Лукашенко направил поздравление Башару Асаду по случаю национального праздника Сирии Дня эвакуации.
В поздравлении Лукашенко выразил твердую убежденность в том, что «братский сирийский народ» скоро справится с последствиями внешнего вмешательства. Он предложил «подставить плечо и оказать необходимое содействие» в деле восстановления и развития страны. Лукашенко пожелал лично Асаду хорошего здоровья и исполнения всех планов, а Сирии — мира и согласия.
День эвакуации отмечается в Сирии 17 апреля. В этот день в 1946 году территорию стран покинул последний французский солдат. Мандат Франции был окончен, а Сирия провозгласила полную независимость.
Александр Лукашенко и Башар Асад в 2003 году в Дамаске. Фото: president.gov.by
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