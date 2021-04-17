Подставим плечо «братскому сирийскому народу»? Александр Лукашенко поздравил Башара Асада с праздником

День эвакуации отмечается в Сирии 17 апреля. В этот день в 1946 году территорию стран покинул последний французский солдат. Мандат Франции был окончен, а Сирия провозгласила полную независимость.

Александр Лукашенко и Башар Асад в 2003 году в Дамаске. Фото: president.gov.by