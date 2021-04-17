Известный белорусский историк Дмитрий Дрозд развенчивает мифы о национальной символике, которую нынешняя госпропаганда пытается очернить даже через жировки ЖКХ.

– В жировках прислали паскудный текст про белорусский национальный бело-красно-белый флаг. Сохраним эту вражескую листовку для музеев будущей Беларуси.

До какой низости и подлости можно опуститься, чтобы писать и распространять подобные тексты! “Самопровозглашённая БНР”… – сколько ненависти уже в этом определении! Но, опуская эмоции, кто должен был провозгласить Белорусскую народную республику, как не сам белорусский народ? Он её и провозгласил.

Конечно, БССР была не самопровозглашённая – её большевики в Москве придумали, а после разрешили провозгласить. Поэтому она была правильная, а БНР – не состоялась, не настоящая…

Руководство БНР приветствовало кайзера… Ну да – а когда будет опубликована переписка большевиков с тем же кайзером и другими немецкими властями? Самая известная телеграмма от Ленина накануне 23 февраля, что большевики готовы принять немецкие условия капитуляции. И не только приняли, но и платили потом немцам, чем могли: территориями, золотом, деньгами, зерном…

Под “бчб флагом” пролили много крови… Ну-ну. Станем сравнивать – в чем? В человеческих жизнях или в литрах – сколько было пролито под бело-красно-белым флагом и под красным? Так разница будет в десятки тысяч. Но та кровь, которую проливали большевики на всех просторах – почти от Варшавы на западе до Владивостока на востоке – наверно, была некая плохая кровь, и её нужно и можно было проливать.

А вот про то, что “предатели с бчб-нашивками” жгли Хатынь – думаю после нашей победы (а она обязательно будет!) надо будет найти автора и предать его суду за клевету. Те два батальона, которые сожгли Хатынь после боя с партизанами – известны. Это батальон Дирлевангера (карательное подразделение СС комплектовалось из заключённых немецких тюрем, концлагерей и военных тюрем СС) и 118-й батальон (2 роты из бывших советских солдат и рота из мельниковцев под командованием немцев и бывших советских офицеров). С какой такой причины эти подразделения стали бы носить белорусские национальные нашивки, если в них, похоже, не было ни оного белоруса?

Да и вообще эти легендарные бело-красно-белые повязки у полицаев – тоже большой вопрос. Их носили члены Союза белорусской молодёжи – но это не полицаи. СБМ больше “воевал” на стройках. Даже БКО была создана только в 1944 году, так что её бойцы никак не могли участвовать в сожжении Хатыни. А полицаи (Охрана общественного порядка) согласно немецкому распоряжению носили белые повязки и… резиновые дубинки.

“Примерная инструкция полевой комендатуры начальникам волостных управ о сборе оружия, регистрации населения, борьбе с саботажем и по другим вопросам.

12 сентября 1941 г.

…

4. Охрана общественного порядка

1. Отличительные знаки и вооружение.

а) Члены охраны общественного порядка должны носить на рукаве БЕЛУЮ повязку с надписью “Ordnungsdienst” и с порядковым номером. Они обязаны во время службы иметь при себе удостоверение со штемпелем, выданное местной комендатурой. В удостоверении должен быть указан также номер повязки. По окончании службы возвращаются повязка и удостоверение, которые сохраняются под замком в сторожевом помещении.

б) Чины охраны общественного порядка вооружаются РЕЗИНОВЫМИ или тому подобными ДУБИНКАМИ. Местный комендант может выдать каждому третьему пистолет, или револьвер, или винтовку…”

Так что резиновая дубинка является куда более явным признаком полицая. Но откажутся ли нынешние “охранники порядка” от своих резиновых дубинок, потом что их носили полицаи?

Приведенные же в жировке данные некоего социологического опроса – это вообще не требует комментариев. Зачем эти мифические 80 процентов доказывают нам, что их 80 процентов? Наверно, потому, что в окружении каждого из нас это мифическое большинство измеряется редкими – единичными – представителями

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