И понятно почему: оппозиция — общий враг. Но история Юрия Зенковича и Александра Федуты в этот ряд не укладывается. Тут явно что-то другое.

Все белорусские спикеры, с которыми я говорил, произносят одно и то же слово — «провокация». И отмечают несколько странностей. Главная странность — почему-то очень важно было взять их именно в Москве, хотя были возможности сделать это без шума в Минске или, например, в Киеве.

На самом деле похищенных должно было быть трое. Как минимум. Для начала это не активисты. И вообще компания очень странная.

Американский юрист Зенкович, который помогал белорусам получить политическое убежище в США и был каким-то образом связан с организацией «Буслы» (о ней чуть ниже). Он же в прошлом году заявил о своем желании участвовать в президентских выборах, но так и не доехал до них.

Политтехнолог Федута. Когда-то он был пресс-секретарем Лукашенко и по распространенному мнению привел его к власти. В 2010-м был политконсультантом кандидата в президенты Некляева. За что и сел тогда на несколько месяцев.

Дмитрий Болкунец, экономист, политолог, эксперт по отношениям России и Беларуси. В конце марта против него возбудили уголовное дело в Минске, и он бежал из Москвы в Варшаву. Если бы не бежал, был бы третьим, за ним уже выслали команду похитителей. Эти сведения подтвердил Игорь Макар, бывший сотрудник МВД Беларуси.

Последняя запись на странице Зенковича — «создаем дружины народной самообороны». И логотип молодежного движения «Буслы ляцяць» («Аисты летят») — организации, созданной для защиты от насилия и репрессий властей. Белорусы не видят в ней ничего радикального. А кто-то, судя по всему, видит.

Жена Зенковича Елена Денисовец разговаривала с менеджером отеля, которая последней видела мужа. По словам менеджера, она видела, как люди в штатском скрутили Юрия и сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». А это расстрельная статья, между прочим. Но от самообороны до терроризма — дистанция огромного размера.

Болкунец предположил, что «Буслы» могли быть инициированы белорусским КГБ с провокационными целями. Чтобы связать оппозицию с радикалами. Так или иначе, под теорию заговора их очень легко подверстать.

Кто-то очень хочет сначала имитировать, а потом раскрыть российский заговор с целью свержения Лукашенко.

Федута, наоборот, ни в чем радикальном не замечен, солидный человек, лектор, не пламенный революционер точно. Но у него с давних пор хорошие связи в Москве.

С кем он встречался или собирался встретиться тут, неизвестно, это могли быть как протестные люди, так и вполне лояльные. Но сам факт таких контактов Минск раздражает безмерно. Напомню, что Тихановская была обвинена в терроризме и объявлена в розыск сразу после того, как заявила о своем желании встретиться с Путиным.

И еще. Накануне похищения Федута дал довольно жесткое интервью. «Нацистом Лукашенко назвать нельзя, — сказал он, — фашистом можно. Нацизм — это идеология, фашизм — форма организации правления государством.

То, что мы видим, с моей точки зрения, обыкновенный фашизм». Могло такое понравиться в Минске? Вряд ли.

При чем тут Болкунец? Да, в сущности, ни при чем. Если не считать, что в конце марта он должен был встретиться с Федутой, но так и не встретился, вынужден был уехать. Мнение Болкунца: «Всех этих ребят развели КГБ и пресс-служба Лукашенко, чтобы показать, как люди пытаются свергнуть режим с помощью внешних сил».

Есть у провокации и геополитический смысл. Зенкович — гражданин США. А похищение американского гражданина в другой стране и вывоз его в третью страну —это, согласитесь, скандал. Причем скандал, который подставляет Россию. Вернее, так: прячет Лукашенко за спину Путина.

Если Америка начнет возмущаться по поводу задержания Зенковича, ей придется иметь дело с Россией. Лукашенко втягивает Путина в свою игру, показывает, что у них один враг —Запад. Мы с вами в одной лодке — он это уже много раз говорил.

Есть тут и сигнал для своих, на внутреннюю аудиторию.

Александр Григорьевич уже давно проводит эту мысль: протесты — пророссийские, и имеют своей целью свергнуть его, единственного гаранта независимости Республики Беларусь.

Почти одновременно с московским похищением в Беларуси был арестован некто Андрей Новиков, российский гражданин, женатый на белоруске, подполковник полиции в отставке. В свое время он собирал подписи за Тихановскую, проходил по делу о беспорядках. Идеальная фигура для истории про руку Кремля в белорусских протестах.

Скорее всего, дело Федуты и Зенковича, которые находятся сейчас в минском СИЗО КГБ, попадет в сериал «Манкурты». Это что-то вроде нашей «Апологии протеста», гремевшей когда-то на НТВ. Пропагандистский, якобы документальный фильм с продолжением. Якобы — потому что постановок там не меньше, чем реальных событий. А темы те же: сливы, заговоры, проплаченная оппозиция, предатели, перебежчики, кукловоды, которые хотят родной стране зла.

Конструкция противоречивая, концы с концами не сходятся. Антироссийская риторика перемешана с антизападной, сторонники Тихановской с ее противниками. Но мы же знаем, что ложь должна быть чудовищной, тотальной. Только тогда подействует.

Так выглядит белорусская комбинация. Зачем она нужна Лукашенко, более или менее ясно.

Но вот зачем все это нашим спецслужбам, без участия которых КГБ в Москве не смог бы ничего сделать? Ну не дети же. Зачем позволять так цинично себя использовать? Какой в этом смысл?

Есть смысл. Еще в начале зимы наши органы, преследуя белорусских активистов в Питере и Москве, упорно пытались связать их с нашей оппозицией, с выходами за Навального, с массовыми протестами. То ли действительно верили в этот бред, то ли делали вид.

Я разговаривал с активистом Русланом Хазиным, которого вынудили уехать из Петербурга в Варшаву. Вот как он описывает свою беседу с силовиками:

— Стали интересоваться, как я координирую людей, от кого получаю информацию и задания. «Вы тут собираетесь по белорусской тематике, а наши это видят и тоже делают митинги, это триггер для протестов, связанных с Навальным». Смысл был в том, что мы подаем плохой пример россиянам.

Но зацепиться спецслужбам было не за что. Связь не прослеживалась. А теперь, после московской комбинации с Зенковичем и Федутой, у них развязаны руки.