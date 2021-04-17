Глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с послом Франции Николя де Лакостом и послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства нашей страны.

Стороны обсудили состояние белорусско-европейских и двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Министр рассказал собеседникам об идущем в Беларуси конституционном процессе и «иных вопросах развития ситуации внутри страны». Стороны обсудили состояние белорусско-европейских и двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Министр рассказал собеседникам об идущем в Беларуси конституционном процессе и «иных вопросах развития ситуации внутри страны». «Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами», — говорится в сообщении МИД.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога.

Пресс-службы посольств Франции и Германии в Беларуси сообщили, что в ходе встречи «в конструктивной атмосфере поднималась политическая ситуация в Беларуси, а также некоторые международные вопросы».

«Послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы», — говорится в сообщениях дипмиссий.

Поделиться ссылкой: