Мария работает учителем по классу баяна-аккордеона в агрогородке Киселевцы и в прошлом году также участвовала в отборе. У себя на родине она успешно прошла кастинг, но в Бресте не было единого мнения на городском и областном отборах.

Девушка училась в Брестском музколледже, по ее словам, ей нравится заниматься с детьми и к каждому ученику она ищет индивидуальный подход, интересуется иностранными языками, любит общение и сцену.

По информации членов жюри, были и другие желающие, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. В основном причиной являлось то, что претендентки не соответствовали одному из главных критериев – росту, который должен быть не ниже 174 сантиметров. Ещё один критерий – возраст. Девушкам должно быть от 18 до 24 лет.

Финал очередного республиканского конкурса «Мисс Беларусь» должен был пройти еще в мае прошлого года, но из-за отмены массовых мероприятий он не состоялся. Сейчас было принято решение «добрать» участниц.