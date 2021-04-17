– 13 апреля много было про День космонавтики и про гордость за славное прошлое – количество фоток различных памятников ракетам в лентах было очень немаленьким — пишет Петр Кузнецов, основатель ресурса “Сильные новости”.

А я, глядя на эти памятники-ракеты, вспомнил про другой памятник, который стоит у нас в Гомеле – танк. Вспомнилось, что во времена моего славного детства, то есть, как раз когда был жив СССР, мне удалось пару раз побывать внутри сей славной боевой машины. Дело в том, что до определенного момента в этом танке не был заварен аварийный люк в днище. И любознательные пацаны лазили внутрь совершенно беспрепятственно.

Так вот, проникнув туда однажды, я сразу, буквально моментально, вляпался ногой в… ну, в дерьмо, куда ж еще. Вот как-то так: снаружи все брутально, героически и железно, а внутри – кучи дерьма.

Сказать честно, я долгое время не понимал, почему наши граждане так любят с***ь в танки, ракеты, домики на детских площадках. Совершенно непонятно было, какой в этом кайф. Это потом до меня дошло, что если в городе нет общественных туалетов, то люди будут искать другие уединенные места – и, как правило, найдут.

Если страна умеет делать танки, но не умеет строить туалеты, то по периметру все будут бояться, а внутри будет сплошное г***о. В конечном итоге это выльется в разруху и распад: органика имеет свойство гнить. Собственно, именно это в конечном итоге и произошло с СССР.

Государство нужно именно для того, чтобы строить туалеты. А еще – больницы, детские сады, школы. А еще оно нужно для того, чтобы защищать граждан, а не калечить.

СССР умел строить танки, но не умел строить туалеты – конец известен. Современное белорусское государство ушло недалеко. Состояние дорог после зимы – катастрофическое. В новых микрорайонах не хватает школ. В больницах не хватает врачей. Милиция не защищает граждан, а является главной угрозой.

Уровень преподавания в школах и в ВУЗах стремительно падает с каждым днем. Ни на что нет денег. Деньги есть только на ОМОН, на снаряжение, экипировку и вооружение для силовиков. На чиновников. Короче, на «своих» и на то, чтобы оставаться у власти, больше ни на что.

И это устами Макея было на днях в интервью названо «государственностью» – именно такую «государственность» они защищают. Когда в их понимании «государство» – это не аппарат для строительства туалетов, а некая группа людей, которая имеет эксклюзивное право присваивать себе ресурсы и тратить их либо на себя, либо на тех, кто должен защищать их право присваивать ресурсы.

Со времен СССР ситуация с туалетами на Советской, там, где стоит злосчастный и грозный снаружи танк, улучшилась не сильно. В 00-х там построили один. Мы очень возмущались, когда была опубликована смета расходов – стоимость сортира равнялась стоимости 4-х комнатной квартиры. Но то было в 00-х – «золотые туалеты» были еще впереди.

Один нужник на центральную улицу полумиллионного города – это, будем говорить, ни о чем. Ситуацию спасает частный бизнес: наверное, ни в одном заведении не откажут. Собственно говоря, частный бизнес очень много в каких сферах спасал и спасает. И в медицине, и в сфере услуг, и в торговле, все самое красивое, качественное и актуальное – частное. Государство у нас вопросами развития не занимается – не его это дело. А вот «вырезать» оно очень любит, особенно тот самый частный бизнес. Так и живем: развиваться и что-то улучшать – это мы сами, а власть у нас – чтобы нас же «вырезать».

Может ли выжить государство, государством не являющееся? Вопрос риторический.

По мнению американцев, СССР развалился потому, что там не умели делать пушки и масло одновременно. Ну, не умели строить и танки, и туалеты, в результате чего танки становились туалетами.

В нашем мини-СССР туалеты научились строить. Правда, за такие деньги, что лучше бы не строили. Что в лоб, что по лбу – с такой эффективностью, совершенно ничего не создавая, а лишь стараясь побольше «вырезать», финал у них будет тот же самый. Органика имеет свойство гнить.

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