Загадка: сколько тираннозавров когда-либо существовало

Вы когда-нибудь задумывались, сколько тираннозавров когда-либо бродило по Земле? Согласно подсчетам, опубликованным в журнале Nature, ответ – 2,5 миллиарда за два миллиона лет, в течение которых существовал этот вид. Эта цифра позволила исследователям оценить, насколько редко животные могут окаменеть.

Ученые используют географический диапазон и массу тела, чтобы установить, насколько маловероятно было окаменение “ящера-тирана” (Tyrannosaurus rex).

Палеонтологи во главе с Чарльзом Маршаллом из Калифорнийского университета в Беркли использовали метод, используемый экологами, изучающими современных существ, для оценки плотности популяции T.rex в позднем меловом периоде.

“Ты держишь в руке окаменелость и знаешь, что это редкость. Вопрос в том, насколько редко? – говорит Маршалл. – Чтобы знать это, нужно знать, сколько их существовало.”

Для этого он и его соавторы обратились к методу, используемому для оценки плотности популяции живых животных по их массе тела и географическим диапазонам, которые они занимают. Закон Дамута гласит, что средняя плотность популяции вида уменьшается предсказуемым образом по мере увеличения массы тела; например, в данной местности слонов меньше, чем мышей.

Шансы окаменеть исчезающе малы

Команда использовала свои оценки общего ареала тираннозавра в современной Северной Америке в сочетании с оценками массы тела динозавра, чтобы вычислить, что в любой момент времени на планете было бы около 20 000 тираннозавров. Это означает примерно 3800 тираннозавров в районе размером с Калифорнию или всего два тираннозавра, патрулирующих Вашингтон, округ Колумбия.

Подсчитав, что тираннозавр выжил около 127 000 поколений, прежде чем вымер, исследователи пришли к цифре в 2,5 миллиарда особей за все время существования вида. Только 32 взрослых тираннозавра были обнаружены в виде окаменелостей, так что ископаемая летопись составляет всего 1 из каждых 80 миллионов тираннозавров. Это означает, что шансы быть окаменелым — даже для одного из самых крупных когда-либо плотоядных — были исчезающе малы.

Эти цифры предполагают, что ископаемые в целом чрезвычайно редки, и намекают на то, что многие виды, которые были гораздо менее распространены, чем T.rex, вероятно, никогда не сохранялись, говорит Маршалл, который добавляет: “Ископаемая летопись — это наше единственное прямое знание этих совершенно невообразимых прошлых историй нашей планеты.”

Томас Хольц, палеонтолог позвоночных из Университета Мэриленда в Колледж-Парке, называет расчет “интересным предположением”, добавляя, что “мы всегда знали, что вероятность того, что какой-либо индивид станет ископаемым, была чрезвычайно редкой, но нам не хватало расчета, чтобы выяснить, насколько редкой”.

Но он говорит, что было бы хорошо “увидеть, как кто-то обосновывает такие оценки против живых видов, чтобы получить лучшее представление о точности”. Он также хотел бы видеть сопоставимые исследования вымерших видов с более обильными окаменелостями, такими как шерстистые мамонты, неандертальцы и первобытные волки, которые могли бы позволить нам лучше понять исторические экосистемы.

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