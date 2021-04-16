Уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских начал рассматривать суд Московского района Минска, по делу проходит еще один обвиняемый, передает Sputnik.

Фигуранты дела обвиняются в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Обвиняемый Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, находится не под стражей, он прибыл в суд с адвокатом за полчаса до начала суда. На судебный процесс прибыло около двух десятков молодых людей, которые представились как друзья и близкие обвиняемых.

Без цели сбыта

В суде обвиняемый Морозов сообщил, что образование у него полное базовое, есть на иждивении пятилетняя дочь, он является музыкантом, зарегистрирован как ИП в Ленинском районе белорусской столицы.

После того, как суд установил личности обвиняемых, прокурор начал оглашать обвинение Морозову в том, что он приобрел, перевозил и хранил наркотическое вещество без цели сбыта. Такое обвинение предъявлено и второму фигуранту, оба обвиняемых признали вину в полном объеме.

На оглашение обвинения прокурору потребовалось около 15 минут, в суде начался допрос обвиняемых.

Допрос Тимы Белорусских

Согласно утвержденному судом порядку, судебное следствие продолжилось допросом обвиняемых и свидетелей. Морозов согласился дать показания в суде. Отвечая на вопросы прокурора, он рассказал, что первый раз попробовал наркотики “примерно лет в 16, в общей компании”.

По его словам, в данной момент он наркотики не употребляет, ранее были разовые случаи употребления гашиша и кокаина. Отвечая на вопрос прокурора о периодичности употребления, музыкант отметил, что “до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то – нет”.

Он также рассказал, что приобретал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, посредством чужого телефона.

Отвечая на вопрос суда, обвиняемый сообщил, что был задержан 6 января ночью выходя из клуба, у него были изъяты гашиш и амфетамин. Амфетамин он купил еще осенью 2020 года. Морозов пояснил, что в тот вечер (когда он был задержан – Sputnik) они со вторым обвиняемым употребили часть имевшихся при себе наркотиков, и кусочек гашиша в целлофановом пакетике еще остался. Обвиняемый убеждает суд, что не собирался это гашиш сбывать, а просто хранил при себе.

Отпустили под залог

Второй обвиняемый, Антон Кривецкий, который находится под стражей, дал в суде признательные показания по существу дела, заявив, что раскаивается.

В суде были оглашены материалы дела, из которых следует, что Тима Белорусских был отпущен из РУВД 6 января под залог в размере 8700 белорусских рублей.

Второй обвиняемый, который был задержан вместе с Белорусских, 7 января был помещен под стражу в СИЗО, первоначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 (изготовление, приобретение, перевозка либо хранение с целью сбыта), потом было переквалифицировано на первую часть (без цели сбыта).

В суде объявлен перерыв, после которого начнется допрос свидетелей.

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