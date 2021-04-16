Военные из Пентагона хотят навсегда покончить с пандемиями

Ученые Министерства обороны США разработали микрочип для вживления под кожу, который поможет выяснить, как протекает заражение коронавирусом у человека.

Специалисты из Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA) давно разрабатывают способы борьбы с пандемиями. Некоторых проекты, звучат так, будто они из эпизода “Star Trek”. Например, случай заражения коронавирусом на американском авианосце «Теодор Рузвельт». Тогда, в 2020 году, на борту авианосца было зафиксировано 1271 заражение у 4800 членов экипажа. Этот случай подтолкнул ученых к исследованию возможностей быстрого выявления заражения и предотвращения распространения болезни.

Микропич продемонстрировал руководитель проекта, полковник в отставке, армейский врач-инфекционист доктор Мэтт Хепберн в эфире программы CBS «60 минут».

«Это не какой-то ужасный правительственный микрочип, отслеживающий каждое ваше движение, а тканеподобный гель, созданный для непрерывного тестирования вашей крови.<…>Чип помещается под кожу и оповещает вас, если в теле происходят характерные химические реакции, — этот сигнал означает, что завтра у вас появятся симптомы. Это похоже на лампочку “проверьте двигатель” в автомобиле», — рассказал Мэтт Хепберн.

С помощью чипа моряки смогут самостоятельно брать кровь и проверять себя на месте, результаты анализа можно получить за 3-5 минут. Таким образом ученые надеются остановить распространение инфекции на начальном этапе, что важно для закрытого автономного пространства как корабль.

Поделиться ссылкой: