В четверг, 15 апреля, в МИД Польши был вызван посол Российской Федерации, которому была вручена дипломатическая нота о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве. Об этом сообщил польский МИД.

Власти Польши сообщили, что “основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса”, а также якобы “действия во вред Республике Польша”.

В заявлении МИДа также указывается, что Варшава полностью солидарна с решениями, принятыми в США 15 апреля и касающимися России.

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