В Бобруйске работодатель пытался скрыть трудовые отношения с погибшим работником

При выполнении строительных работ на объекте ООО «ЛПР-СтройПроект», в Бобруйске, 13 сентября 2020 года погиб рабочий. Но строительная организация отказывалась признавать наличие трудовых отношений с погибшим.

Матери погибшего пришлось обратиться в прокуратуру г.Бобруйска. После проверки информации от заявительницы, стало известно, что погиб ее сын в помещении реконструируемого здания бывшей трикотажной фабрики – главного производственного корпуса ЗАО «Легпромразвитие».

Мужчина демонтировал стены электроперфоратором, сбивая выступающие части бетона. Работы выполнял стоя на модульной вышке. Предварительного обучения для выполнения этих работ он не проходил. Упал работник с высоты 4,8 метров. Смерть наступила в результате полученных травм.

При этом бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда и социальной защиты решил, что погибший в трудовых и гражданско-правовых отношениях с ООО «ЛПР-СтройПроект» и ЗАО «Легпромразвитие» не состоял.

Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По результату расследования выяснилось, что для выполнения строительных работ 1 июня 2020 года ЗАО «Легпромразвитие» заключило договор строительного подряда с ООО «ЛПР-СтройПроект». А уже строительная организация, в свою очередь, заключило аналогичный договор с квалифицированным работником. И уже этим работником были приглашены для выполнения штукатурных работ ещё два человека, один из которых – сын заявительницы.

Расследованием установлено, что работниками был пройден инструктаж в ЗАО «Легпромразвитие». Это подтверждала запись в соответствующем журнале, где в графе «профессия (должность) лица» у привлеченных рабочих было указано «подсобный рабочий». Факт выполнения строительных работ погибшим подтвердили свидетели и записи в книге учета входа (выхода) лиц, прибывших временно на предприятие.

Справочно. Согласно ст.25 Трудового кодекса началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем сторонами, настоящим Кодексом. При этом в этой же статье предусмотрено, что фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

Изучив материалы уголовного дела, прокурор г.Бобруйска подал в суд иск об установлении факта трудовых отношений погибшего, а суд Бобруйского района и г.Бобруйска удовлетворил требования прокурора – в трудовую книжку мужчины были внесены записи о приеме на работу и увольнении в связи со смертью согласно п.6 ст.44 Трудового кодекса Республики Беларусь.

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