Упразднение деятельности индивидуальной деятельности адвокатов и в составе бюро названо «совершенствованием».

Теперь в Беларуси единственной организационной формой будут юридические консультации. Предлагаемый подход позволит обеспечить равные условия деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи. Закрепляется возможность перехода адвокатов, работающих индивидуально или в бюро, в юридические консультации для продолжения своей деятельности.

Соответствующий законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» приняли в первом чтении депутаты Палаты представителей 16 апреля, сообщает БЕЛТА.

Впервые с массовым лишением лицензий адвокатское сообщество столкнулось после выборов президента Беларуси в декабре 2010 года. Тогда протесты быстро закончились жестоким разгоном и уголовными делами на оппозиционеров, а в течение 2011 года Минюст по разным причинам отобрал лицензии у семерых защитников.

После выборов 2020 года в Беларуси поднялась новая волна лишения адвокатских лицензий. Причем вопросы стали возникать именно к тем защитникам, которые брались за защиту оппонентов власти. В результате зажимание гаек привело к тому , что индивидуальной практики адвокатов и в составе адвокатских бюро в Беларуси больше не будет.

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