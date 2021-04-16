Два взгляда на «неравные условия хозяйствования».

На фоне политического кризиса в стране белорусские власти пытаются ускорить создание общего с Россией газового рынка, в результате чего, по их логике, цены на газ для Беларуси должны сблизиться с российскими (сейчас там цены ниже на 30-40 долларов за тыс. куб. м).

Официальный Минск хочет, чтобы единый газовый рынок Беларуси и России заработал уже с 1 января 2022 года, о чем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в очередной раз заявил в интервью «Российской газете» 30 марта.

Жажда равной цены

Стремление Семашко форсировать создание общего газового рынка обусловлено не в последнюю очередь желанием улучшить торговое сальдо с Россией, поскольку этот вопрос относится к сфере ответственности посла.

Для Беларуси отрицательное сальдо в торговле с РФ в последние годы стремительно росло. В 2016 году оно составляло 4,7 млрд долларов, в 2017 году выросло до 6,3 млрд долларов, а в 2018 году достигло 9,7 млрд долларов.

В 2020 году отрицательное торговое сальдо из-за падения цен на энергоносители и нефтяного спора с РФ снизилось до 3,25 млрд долларов. Тем не менее, как отметил Семашко, «для нашей небольшой страны с ВВП в 60 с небольшим млрд это крайне чувствительный момент».

Одна из возможностей быстро поправить торговое сальдо – сблизить цены на российский газ. Минск хочет создать общий с РФ рынок газа досрочно, не дожидаясь 2025 года, когда он должен заработать в Евразийском экономическом союзе. «Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», – сказал Семашко.

Логика следующая: белорусам с россиянами нужно поскорее сблизить цены, а для этого реализовать в ЕАЭС пилотный проект. «И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру», – заявил Семашко.

Эту идею белорусский посол продвигает давно. В сентябре 2020 года по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером он также заявлял, что создать общий энергетический рынок в рамках Союзного государства можно уже с 2022 года. Тогда он говорил, что движение к общему рынку будет поэтапным. «Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года. Мы должны уже с первого января сделать уже шаг к единому рынку, пойти на некоторое снижение цены газа», – подчеркнул Семашко.

Между тем, в 2021 году цена на газ для Беларуси не снизилась, а, наоборот, повысилась: если в 2020 году согласованная цена с РФ цена на газ составляла 127 долларов за тыс. куб. м., то на 2021 год она установлена на уровне 128,5 доллара за тыс. куб. м.

Отметим, что в 2020 году Беларусь снизила импорт российского газа на 7,4% по сравнению с 2019 годом до 18,765 млрд куб. м. В стоимостном выражении закупки снизились на 7% до 2,453 млрд долларов. Согласно данным Белстата, средняя цена российского газа для Беларуси в 2020 году увеличилась на 0,4% в сравнении с предыдущим годом до 130,731 доллара за тыс. куб. м.

В январе 2021 года Беларусь увеличила импорт российского газа на 15,5% по сравнению с январем предыдущего года до 1,901 млрд куб. м. При этом за газ Беларусь заплатила на 17,3% больше, чем в январе 2020 года, – 250,978 млн долларов. Отметим, что цена российского газа в январе 2021 года увеличилась на 1,5% в сравнении с январем 2020 года до 131,991 доллара за тыс. куб. м.

На фоне резко изменившейся политической конъюнктуры недовольство новой ценой белорусская сторона публично не высказывала, хотя еще недавно риторика по этому поводу была иной.

Семашко на конференции в Москве в июне 2020 года обращал внимание на «неравные условия субсидирования иногда откровенно с дискриминацией белорусских производителей на российском рынке, существенные различия цены на природный газ, односторонние изменения в условиях поставки нефти, запрет на ввоз нефтепродуктов, прибавим сюда периодически возникающие ограничения с доступом к госзакупкам, вызывающие сахарные, овощные, молочные, мясные и прочие торговые войны». «Возникает вопрос: а в чем тогда заключается интеграция?» – заявил он.

Дорожная карта по созданию общего рынка газа пока не согласована

В Москве, между тем, давно дали ответ на желание белорусских властей иметь равные с РФ цены на газ: хотите этого – глубже интегрируйтесь.

В июне 2020 года Семашко говорил, что Минск и Москва уже осенью могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства. В конце марта 2021 года он заявил, что они могут согласовать весь пакет дорожных карт по углублению интеграции уже до конца апреля 2021 года.

Он также сообщил, что стороны полностью согласовали 28 дорожных карт. «Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года», – пообещал Семашко.

В числе несогласованных – дорожные карты, затрагивающие таможенное и налоговое регулирование, аграрную и промышленную политику, создание единого рынка нефти и нефтепродуктов. «И еще одна карта, касающаяся единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», – добавил Семашко.

Отметим, что подписывать дорожные карты стороны собираются только пакетным принципом. Поэтому, как заявил Семашко, «нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д.». «Конец этой работы уже виден», – оптимистично заметил он.

Минск и Москва по-разному трактуют общий рынок газа

Оптимизм белорусского посла, однако, резко контрастирует с позицией российской стороны в трактовке понятия «общий рынок». Для белорусской стороны это понятие означает, что Беларусь будет покупать российский газ по таким же ценам, как в России. В России считают по-другому.

В феврале 2021 года экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев по этому поводу заявил, что принцип сопоставимости цен на нефть и газ не является определяющим при формировании единых рынков энергоносителей в Союзном государстве Беларуси и России.

«Вопрос – и в формировании единых подходов к льготированию юридических и физических лиц – потребителей газа. Мы должны видеть – через призму становления единого энергорынка – проблематику косвенных налогов, понимать долю расходов на энергоресурсы в конечной продукции, конкурентоспособной и за рубежами Союзного государства», – процитировало Мезенцева агентство Прайм.

Таким образом, единый газовый рынок вовсе не означает единые цены на газ, на что рассчитывает официальный Минск.

«Российская сторона, например, считает, что общий рынок – это когда российские компании могут продавать газ в Беларуси. Сейчас это сделать невозможно: российский «Газпром» продает газ белорусскому посреднику, который принадлежит местному правительству, а он уже накручивает цены в несколько раз и передает газ местным потребителям. Мы же хотели бы иметь возможность напрямую продавать газ подобно тому, как любая белорусская компания приезжает и продает сметану где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге», – отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью «Евразия.Эксперт».

Еще одна проблема – перекрестное субсидирование. В Беларуси население, имеющее газовые счетчики, платит за газ около 150 долларов за тыс. кубов, а юридические лица – от 215 до 270 долларов за тыс. куб. м. Между тем, в РФ предприятия и население платят за газ практически одинаковую цену.

Вот это и есть неравные условия хозяйствования, о чем постоянно заявляет белорусская сторона, но эту проблему видит исключительно через призму неравных с РФ цен на газ.

Проблему перекрестного субсидирования в энергетике белорусские власти тщетно пытались решить в течение, как минимум, двух последних десятилетий. Также очень сомнительно, что они готовы открыть для российских поставщиков газа прямой доступ к белорусскому потребителю.

Очевидно, что в таком случае дискуссии вокруг создания общего с РФ рынка газа вряд ли увенчаются нужным для официального Минска результатом.

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