Тима Белорусских осужден на 2 года домашней «химии»

Как уже сообщала «Народная Воля», в Минске прошел суд над Тимой Белорусских. Музыкант осужден на 2 года домашней «химии».

Прокурор попросил для Тимы Белорусских и второго обвиняемого, Антона Кривецкого, два года ограничения свободы по «наркотической» статье (ч.1 ст. 328 УК РБ). Как писал TUT.BY Защищала в суде музыканта, известный адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии». Второму обвиняемому Антону Кривецкому тоже дали два года «домашней химии».

«Домашняя химия» подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки. На протяжении всего срока его посещает милиция, после 19.00 он обязан находиться дома. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Поделиться ссылкой: