В Беларуси устанавливается временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков. Сделано это постановлением Совмина от 14 апреля 2021 года № 221, сообщает Национальный правовой портал.

Запрет будет действовать на вывоз указанных товаров:

за пределы Беларуси в государства ЕАЭС вне зависимости от их страны происхождения;

за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не будет распространяться на данные товары в случае их:

вывоза за пределы Беларуси в государства ЕАЭС и в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов;

перемещения в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также перемещения таких товаров ЕАЭС между территориями государств ЕАЭС через территории третьих стран;

помещения под таможенные процедуры в государстве ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещения транзитом через территорию Беларуси.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

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