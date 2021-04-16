В Канаде разразился скандал после того, как в СМИ попал кадр парламентской видеоконференции, на котором 46-летний депутат-либерал Уильям Амос стоит обнаженным между флагами Квебека и Канады.

Сам Амос объяснил происшедшее тем, что 14 апреля переодевался после пробежки и не знал, что камера включена, а изображение транслируется на экран, который виден его коллегам по парламенту. Он принес извинения и заверил, что подобное в будущем не повторится.

В свою очередь, коллеги Амоса разделились в оценках происшедшего. Одни возмущены его небрежностью, которая привела к скандалу. Другие, прежде всего, требуют расследования того, как этот скандальный кадр попал в СМИ – ведь никто, кроме участников видеоконференции и администратора форума не могли его видеть. Нашлись и такие, кто отметил спортивную фигуру Уильяма.

Во время виртуальных заседаний Палаты общин в публичной ленте отображаются только выступающие депутаты. Именно поэтому изображение переодевающегося Уильяма Амоса не мог видеть никто, кроме его коллег, непосредственно участвовавших в заседании.

Кадр с изображением обнаженного депутата попал практически во все ведущие канадские СМИ.

Поделиться ссылкой: